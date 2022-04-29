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瑞典國會同意設「瑞典之家」台灣外交部：展現跨黨派支持

瑞典訪團於4月10日到14日來台，期間表達應設立瑞典之家以深化雙邊關係、強化瑞典在台機構功能。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/04/29 10:29
瑞典國會與歐洲議會訪團於4月10日至14日訪問我國。（圖／中央社）

瑞典國會與歐洲議會訪團於4月10日至14日訪問我國。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）瑞典友台再添一樁！瑞典國會於28日以以205票同意、80票反對，64票缺席通過決議，敦促當局在台設立「瑞典之家」（House of Sweden），強化台瑞關係與雙邊交流合作。外交部對此表達歡迎與誠摯感謝，也期盼瑞典政府正面回應國會的呼聲與殷切期待。

瑞典友台力道日益強勁，外交部指出，繼2月16日國會「年度外交政策辯論」有多位跨黨派議員接續發言支持我國後，「台瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）與瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers），不畏中國威嚇，4月10日至14日共同率領「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」訪問我國，以傳達支持台灣、民主國家相互扶持的決心。

此外，訪團返瑞典後旋即於本月19日在國會以口頭質詢方式，獲外交部長林德（Ann Linde）重申瑞典政府關切台海安全並盼和平解決爭端的立場、支持台灣參與世界衛生組織（WHO），並強調瑞典政府將持續強化與我國關係。

外交部說明，在台灣設立「瑞典之家」的決議案是由多位瑞典國會友我議員提出，包括剛結束訪台的國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）議員及魏馬可（Markus Wiechel）議員，以及瑞典國會外交委員會副主席馮漢斯（Hans Wallmark）議員。

外交部進一步說明，馮漢斯議員在辯論中盛讚台灣是亞洲民主燈塔，強化與我國關係不僅是瑞典國家利益所在，也是捍衛瑞典所珍惜的自由民主價值，而加強與台灣關係的最好方式就是設立「瑞典之家」。呂謝婷副議長則明確指出，瑞典與台灣間不應侷限於良好的雙邊經貿，更應強化政治關係。該案在本年4月7日獲得瑞典外交委員會跨黨派多數支持進入全會表決，在全會中也獲得跨黨派多數支持通過，充分展現支持台灣已是瑞典國會的跨黨派共識。

外交部重申，台灣及瑞典共享自由、民主、法治及人權等普世價值，也同樣面臨威權國家的影響力滲透、軍事威脅、假訊息攻勢及認知作戰。在威權主義向外擴張挑戰國際民主秩序，造成國際局勢動盪之際，兩國更需要攜手共同捍衛民主價值及自由社會。台灣將在既有的堅實基礎上，持續深化與瑞典的友好合作關係。
瑞典國會
台瑞關係
瑞典之家

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