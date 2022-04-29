新國會園區選址至新北市！游錫堃：廣納多元聲音彰顯台灣民主精神　候選場址增至23處

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）立法院長游錫堃28日率團拜訪新北市政府並徵詢其看法與了解地方民意，市長侯友宜表示，新北市位居北台灣樞紐，交通便利腹地廣闊，緊密連結大台北生活圈，是未來立法院搬遷及改建的上好基地，而原土城看守所再建議4處新地點做為「新國會園區選址」的候選場址。

新北市長侯友宜表示，土城看守所過去曾經過立法院院會決議正式通過的遷建地點。近年市府盤點，基於國家立法機關運作及功能等需求，再提出淡海新市鎮、新店碧潭營區、樹林防洪三期整開區及三峽麥仔園都市計畫4處做為候選場址。

新北市城鄉局表示，隨著省道、台鐵、高鐵、國道1號、3號及臺64、臺65線開通，以及陸續完成的三環六線交通捷運路網，新北市已脫胎換骨、煥然一新。近年新北市府團隊以空間翻轉、建構三大軸心、微笑曲線及都更三箭等政策致力提升市民生活環境品質，深具國際城市條件，是立法院搬遷及改建的適合地點。

立法院長游錫堃表示，立法院遷入原本作為中學校舍的現址，經過61年來的使用，現今遭遇違章雜陳、建築老舊、管線凌亂等問題，且古蹟無法再行增改建，使用上遇有極大困境。尤其近來隨著國際訪賓日益增加，在規劃接待上即有所限制，因此興建一座真正能跟「全國最高民主殿堂」名實相符的國會園區愈加迫切。

游錫堃接著說，立法院為完善遷(改)建前期幕僚作業，於去(2021)年成立「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會」，由具多元專業領域知能之各界賢達組織而成，並通過國會園區5大發展願景：名符其實的最高民主殿堂、全國人民集遊陳抗中心、國內外遊客之參訪地標、公民教育的民主教室、華文圈憲政民主的典範。

立法院長游錫堃表示，歷年間立法院遷(改)建地點建議共計15處，位於新北市轄區計1處，由吳琪銘委員等人提案位於土城區使用面積達7.8公頃的台北看守所現址。然而在開啟拜會各縣市政府的請益之旅後，獲得各縣市政府響應，4月19日台北市政府新建議4處地點，現今侯市長的市府團隊又建議4處新地點包括：淡海新市鎮、新店碧潭邨營區、樹林（含三多里、山佳地區）防洪三期整體開發地及新訂麥仔園地區都市計畫，使得「新國會園區選址」的候選場址總數已增加至23處。

游錫堃希望此行能夠針對這些場址進行意見交換及充分溝通，他並引用道德經第64章「九層之臺，起於累土；千里之行，始於足下」，他闡述，國會的遷(改)建工作可能需要10至20年甚至更久才能完成，然好的開始即為成功的一半，每一項重大、永續、有益國家社會的重大使命，都會先有一個好的起始點，後續亦當密集與社會溝通，廣納公民社會的多元聲音，彰顯台灣民主精神。

2022年4月28日立法院拜訪新北市政府聽取立法院遷建地點意見會議。(照片由新北市政府提供)