台灣捐贈50萬歐元 協助烏國重建跨國運輸收物資

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣能幫忙！台灣28日自賑濟烏克蘭專戶中捐贈50萬歐元（約1552萬新台幣），透過歐洲復興開發銀行（EBRD）協助烏克蘭國營郵政機構及物流公司重整其跨國運輸系統，以持續維持烏克蘭企業營運必須的貨物運送工作，並將國際人道物資運送至烏克蘭。

外交部28日晚間透過新聞稿指出，自俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭對外運輸受到嚴重影響，衝擊烏克蘭最大國營郵政機構及物流公司的營運。為利國際社會能立即支援，持續以波蘭為運輸中心將食物及醫療等重要人道物資運送到烏克蘭各地。

有鑑於此，我國與歐銀於28日當天在其倫敦總部舉行捐助款協定簽署儀式，由駐英國代表謝武樵大使與歐銀「影響暨夥伴關係總處」總處長Ines Rocha完成簽署，自賑濟烏克蘭專戶捐贈50萬歐元，透過歐銀協助烏克蘭國營郵政機構及物流公司重整其跨國運輸系統，以持續維持烏克蘭企業營運必須的貨物運送工作，並將國際人道物資運送至烏克蘭。

外交部表示，這是歐銀為協助受到俄烏戰爭直接影響的烏克蘭人民所提的首批技術合作計畫；本計畫另有瑞典也作出捐助。

外交部說明，這次運用我國人民的捐助善款參與歐銀計畫，確保烏克蘭最重要的兩大運輸機構營運不中斷，持續協助烏克蘭連結全世界。此項捐助再次彰顯台灣與烏克蘭兩國人民站在一起、人道關懷互助的珍貴。

外交部進一步表示，我國與歐銀長年以來密切合作，近來更在永續農業、城市規畫、法律改革及人才培訓等領域共同協助烏克蘭進行發展，有助烏國穩固農業產能、技術轉型及經濟社會發展。作為國際社會民主陣營的一員，台灣將持續與理念相近國家及國際組織團結一致、對抗威權及侵略行為，並善盡國際社會責任，適時提供烏克蘭必要協助，展現「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）的貢獻。

歐洲復興開發銀行成立於1991年，總部設於英國倫敦，為信譽極佳的區域開發金融機構，旨在協助中東歐、中亞、地中海以南暨以東地區等國家及地區轉型為市場經濟，邁向民主政治及多元化社會。