提升行人安全 臺灣內政部：持續推動路口安全改善措施

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）因應臺灣高齡化社會的到來，為確保用路人的用路權益，改善道路環境，內政部28日表示，在中央及地方多年推動人本道路的努力下，去(2021)年路口行人死亡人數已較前(2020)年降低9.2%，高齡者路口事故亦降低10.9%，將持續推動多項提升路口安全改善措施，預計今年可完成800處路口改善。

內政部28日發布新聞稿表示，依據交通部近5年統計，全國交通事故約有6成發生在路口，若有良好的道路工程設計，則能有效引導安全的用路行為，減少事故發生。

今(2022)年內政部持續推動多項提升路口安全改善措施，包含在市區道路路口推動行穿線退縮、庇護島增設、擴大路口人行道及安全停等空間、優化路口照明、增設行穿線與行人專用號誌、偏心左轉道等，預計今(2022)年可完成800處路口改善，以提升行人安全。

內政部表示，為改善道路環境，營建署自2006年起推動「市區道路人本環境建設計畫」，編列經費共134億元，並於2017年施行「前瞻基礎建設—提升道路品質計畫」，編列經費309.4億元，補助地方政府落實無障礙的人行環境。

內政部指出，去年已改善400處危險路口，例如中央補助臺南市海安路（和緯路～中華北路）完成擴大路口人行道及安全停等空間、縮短行穿線距離、增設庇護島及無障礙人行空間等改善工程，藉此導正行車動線、減少視線死角、降低車速，並可使高齡者等弱勢行人在來不及於綠燈穿越馬路時，有安全等候空間，同時也提供轉彎車較為充裕的等候區域，減少影響直行車續進，讓駕駛人較願意於路口停讓行人，是中央偕同地方政府推動道路優質化的重要成果。

今年度危險路口改善，在行政院要求提前並加速辦理下，預計於2022年底完成800處，將依警政單位所提供易肇事（易違規）的危險路口先行推動，以提升行人路口安全。

內政部強調，未來將持續參照國外案例及文獻進行研究分析，並與交通部及各地方政府就道路安全品質提升相關議題，進行跨部會研商與合作，以建構全民安全、友善、可靠、舒適、健康的人本交通環境。

照片由內政部提供

照片由內政部提供