〈時評〉蔡總統兩次特赦 刑罰應兼顧教化與懲戒雙重目的

總統蔡英文特赦前少將韓豫平、士官張淯森，這是第二次特赦。

去年5月20日，布農族原民王光祿獵捕野生動物觸法，蔡總統首度特赦。情輕法重，刑罰與犯罪行為不成比例，特赦確有必要，然亦曝露現行司法體系仍有未能兼顧人情義理，量刑過重之虞。

台灣司法審判迄今仍未實施陪審團制度，審檢難免陷入個人主觀判斷，或拘泥於罪刑法定主義，犯罪構成要件齊備，即無恕憫空間，未能考慮微罪不舉，或司法除罪化趨勢，以及犯罪危害結果與刑責不成比例等因素，造成違法行為人受責過度，處罰過重等後遺症。

以布農族原民王光祿案為例，該案發生於2013年，因其使用土造長槍獵捕野生動物，違反槍砲彈藥刀械管制及野生動物保育法罪刑，案經最高法院於2015年11月3日駁回上訴確定，復經檢察總長提起非常上訴，最高法院審理認為適用法規有違憲疑義，向司法院聲請釋憲，司法院大法官認為王光祿行為符合「傳統文化」，非營利性質。

蔡總統亦認為情可憫恕，且應彰顯政府尊重原住民生活文化，促進族群主流化發展用心，因此啓動第一次特赦。至於第二次特赦，是因2015年，前參謀長韓豫平及行政士張淯森，挪用加菜金2880元，宴請軍眷，觸犯貪污治罪條例、陸海空軍刑法及刑法等罪刑，情輕法重，為落實罪刑相當憲法原則，總統予以特赦。

然而，現實社會值得憫恕案件仍多，非僅依賴總統特赦能夠解決，亦有賴司法人員發揮智慧，衡情論理，如未造成社會公法益嚴重受損，或侵害他人之法益，應予違法行為人最大之憐憫，不宜施予過當之處份，以免造成更多之憾事。

例如，2020年2月，新北市一名7旬陳姓老翁，照顧先天的腦性麻痺女兒長達50年，無法言語與行動，只能長期臥床，陳翁不忍女兒為病受苦，且自己年邁多病，擔心來日無多，無法再照顧女兒，遂親手結束其生命，並自殺送醫後被救回，案經高院判刑2年6月。

衡情論理，陳翁付出一生照顧女兒，已盡為人父最大之天職，未來餘生有限，女兒又乏人照顧，無奈之下，出此下策，法雖不容，陳翁又何其無奈，如以此拘束其餘生自由，又有何意義？情何以堪。類此案件，司法判決時，衡情論理，應多考慮陳翁處境，殊堪憐憫，是否適宜再處重刑，加重其生命之痛苦。而總統是否亦可考量當事人之特殊境遇，准予特赦，使其晚年亦無遺憾。

不止司法審判應重視當事人違法之各項情境，執法人員亦不宜失之過嚴，或為績效，見獵心喜。新北市去年10月曾發生一案例，一名55歲資源回收男子，在泰山重劃區空地撿拾價值僅278元廢鐵，竟遭巡邏員警逮捕，且不採信撿拾之廢鐵為無主物之抗辯，依竊盜論罪，移送法辦。

全案最後雖然不起訴處份。然該男子堅認一生清苦，拾荒維生，並無竊盜之意，不願受辱，心情大受影響，在不起訴處分書還未送達之前，悲觀地自殺結束生命。死者女兒痛心父親遭此羞辱，與人生結果，向媒體投訴指控「司法殺人」，警察為一己之績效，濫於擴張司法公權力，未審酌事實真相，即行濫訴濫訟，至為不當。

死者女兒說，其父年輕時在工廠當技工，工廠倒閉後打零工、拾荒補貼家用，但是家中還有一些資產，並沒有窮到要偷竊的地步，而且父親平素為人正直，老實內歛，從來未違法犯罪，因為學歷不高，對法律文書或公家機關，都很害怕與排斥，警察逮捕他，移送法辦第一天開始，他就焦慮擔心，終致輕生。

此案例足為執法人員警惕，切勿因為績效，見獵心喜，任意入人於罪，導致無可彌補之遺憾。現實社會人生，類此執法人員不乏其例，極可能造成當事人極大之傷害，違法問責與其行為完全不成比例，都是值得檢討之問題。

蔡總統兩次特赦，均值肯定，情輕法重，期待全國司法人員在執法之際，應多考慮違法、犯罪，與受懲戒之比例是否相符，勿製造社會更多之憾事，方能達到刑罰教化與懲戒並重之目的。