為什麼你不行？我不要你了！家扶：父母無心的話恐成為孩子永遠的痛楚

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）藝人許瑋甯受邀擔任家扶基金會428兒童保護日活動大使，關懷兒少受虐議題，並分享成長過程中最受傷的一句話，「為什麼你不行？」，也首度談到遇到低潮、感受負面情緒時自己的紓壓方式。許瑋甯希望大家可以一起認識言語暴力的隱形傷痕，學習如何揮別並讓暴力不再發生！

家扶基金會公布「兒少保社工實務：兒少遭精神不當對待情形」調查顯示，兒少遭精神不當對待的十大情境中，前六名都與「言語暴力」相關，例如：「早知道就不要生下你」、「不乖，就把你送給別人！」、「怎麼會笨得像豬一樣」、「書讀到哪裡去，真沒路用！」等。

這些斥喝、侮辱、威脅等負面話語，都會造成孩子內心永遠的痛楚。特別是精神不當對待並無外顯傷勢、且難被立即發現或舉證；不適當或隨口一句話，以為說者無心、父母管教使然，容易被合理化或忽略了兒少正潛在危險，包裹著令人擔憂的暴力黑數！

許瑋甯也分享，許多時候家長的一句話，哪怕只是管教上隨口「我不要你了」，對於年幼孩童來說，一次次像針扎般刺痛，且後來長大成人，會受這句話影響，沒有安全感，甚至在關係中不對等。

而她在成長過程中最受傷的一句話就是「為什麼你不行？」她坦言，長大後雖能理解大人是想激勵自己進步，但孩童時期的她，卻一度陷入「是我不好嗎」的焦慮，或自認不值得遇到好的人事物。

許瑋甯更親自參與「畫中有話」主題創作，將內心的感受化為作品「擁抱。吞噬。擁抱」，透過畫作傳遞訊息，「很多時候我們以愛為名傷害孩子，往往使用孩子不懂的方式，變成了痛苦、成為了黑暗，吞噬孩子的心靈。而這樣的排比命名方式，是希望無論從哪一個方向讀取都始於愛，經過痛苦，而終於愛」。

此外，演藝圈眾多明星也親自響應428兒保日，如賴雅妍所創作的「金星人與蝴蝶」、鄭元暢的「不可以告訴別人」、黃豪平「還以言色」、Darren邱凱偉「Happy Face ? Not Anymore 」等人以畫作串聯響應，每位藝人將個人或周遭親友親身經歷揮灑於創作上，呼籲重視兒虐議題，並為復原孩子的創傷募款，邀請大眾一同守護孩子美好的未來。

家扶基金會社會資源處林秀鳳處長表示：「精神不當對待與言語暴力，會不經意出現生活周遭，甚至自己一不小心就可能成為潛在加害者，造成看不見的傷害並不代表不存在，還需要花更多的時間才能復原！「428兒童保護日」家扶全台串聯超過20場活動，呼籲大家好好說愛，家長能以正向語言來鼓勵孩子，或透過親職教育學習更好的方式！」