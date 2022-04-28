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說好的制裁呢？歐洲4買家用盧布買俄國天然氣

俄方目前不願證實，除了匈牙利外，還有多少國家及企業透過俄國銀行居中兌換款項購買天然氣。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/04/28 18:02
俄羅斯27日宣布停止對波蘭和保加利亞供應天然氣。（圖／picture alliance)

俄羅斯27日宣布停止對波蘭和保加利亞供應天然氣。（圖／picture alliance)

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）外媒引述一位接近俄羅斯天然氣公司（Gazprom）的知情人士揭露，已有4個歐洲買家應俄國總統普丁要求，以盧布支付購買天然氣費用。俄方則不願證實除了匈牙利之外，有誰透過俄國銀行戶頭存款並由該行兌換盧布付款，以此權宜方式購買天然氣。

為反制國際因俄烏戰爭對俄國施加的制裁，普丁（Vladimir Putin）3月底簽署命令，令4月1日起外國向俄國購買天然氣須以俄國貨幣盧布支付，否則合約將中止。

路透社》報導，俄方今日便以以未用盧布付款為由，中斷向保加利亞以及波蘭供應天然氣。俄國顯然將矛頭對準歐盟，這是莫斯科迄今為止，針對國際制裁所展現的最嚴厲報復。

然而消息人士也透露，直到5月中旬的下次付款期限前，應不會有其他國家被斷供。

至於歐盟則表示，已「準備好」應對莫斯科向整個歐盟斷供天然氣，並計畫就本次莫斯科針對兩國報復做出「協調一致」的回應。作為俄國天然氣的最大歐洲買方國，德國財政部長林德納則（Christian Lindner）認為，沒有信號顯示俄國將對德國斷供。

《BBC》則爆料，已有10家歐洲企業在俄國國有銀行開設戶頭，4家已用盧布向俄羅斯天然氣公司付款。歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）直批業者配合俄方不僅風險高，也違反歐盟禁令。

報導指出，匈牙利已和俄羅斯天然氣公司達成解套協議，即在俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）開歐元計價帳戶，由銀行方面自行將帳內的付款兌換成盧布完成交易。而保加利亞以及波蘭則是因為拒絕採用權宜方式，才遭俄方斷供。

俄方目前不願證實，除了匈牙利外，還有多少國家及企業以此方式付款買氣。
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更新時間 : 2022-04-28 18:13 GMT+08:00

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