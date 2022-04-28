臺日連線線上公開說觀議課 新北學習共同體結合資訊科技大進擊

新北市教育局於(28)日辦理110學年度第2學期 學習共同體國際研討會市級公開課暨日本秋田喜代美教授專題講座， 教育局長張明文線上出席給予新北市各級學校校長、 主任與老師勉勵，自昨(27)起舉辦兩日的研討會共超過200人 共襄盛舉。這次公開課打破空間限制進行共學與討論， 教師們融入資訊科技帶領學生及觀課者看到不一樣課堂風景。

教育局長張明文表示，這學年度以「以終為始」 做為凝聚共識的重要目標， 期許新北學共人持續發揮學教翻轉的影響力。 在兼顧防疫以及學習考量下， 加強教師數位教學技巧與學生數位學習能力，學會與疫情共存， 帶領新北學共夥伴邁向下個十年。

來自日本的國際課程專家、學習院大學秋田喜代美教授連續兩天上午 透過視訊，同步參與班級觀課及議課直播評論，下午則由日本秋田喜 代美教授及其他教育學者進行「培育探究的學習者」主題講座， 讓線上參加的老師們收穫滿滿。

昨(27)日在新興國小辦理公開課， 鄭偉辰老師的藝術與人文領域課裡教導學生透過平板電腦蒐集鈔票上 的人物資料，並分組進行討論，探討適宜出現在臺灣鈔票、 值得彰顯的人物或精神。從生活周遭人事物產生問題意識， 運用資訊科技解決問題，真正做到12年國教課綱國小階段電腦課融 入各科，鼓勵課程使用科技載具的期許。

而今日在頭前國中的公開課中， 沈素妙老師使用大屏觸控螢幕教授國文， 學生則利用小筆電進行互動學習。 黃冠瑋老師的閱讀課則融入行動學習，讓學生認識「舊鞋救命」 官方網站的介面和系統化後資訊，探討網站介面與讀者關係， 並對線上閱讀和紙本閱讀不同文本進行比較。

另外，主持國語課議課的淡水國小吳惠花校長表示， 學習共同體所謂課堂的民主主義平等性，其實從備課開始就要建立。 獨自一人備課經常會有看不見盲點，有了夥伴共同備課， 會幫助老師聚焦在學習重點目標上。 透過共同探討教師課程設計如何引發學生不同面向學習， 以及觀課時教師如何引導學生思考、對話和發表等， 都是有助於教師與教師、教師與學生平等互學。

教育局表示，後疫情時代面臨著教育創新與挑戰， 數位學習已逐步融入正規教育， 如何運用科技輔助教學以及在線上掌握與學生的互動， 讓教材更生動、教學更多元、學習更有效， 將是未來學習共同體努力的方向。期待持續辦理市級公開課， 透過專業說觀議課，協助學共夥伴進行深度研討， 讓師生互學及生生共學真實的在教育場域裡呈現。

照片由新北市教育局提供

照片由新北市教育局提供