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台北市採檢陽性率破10% 柯文哲：代表疫情在社區裡已相當普遍

柯文哲認為，雖然中重症比率不高，但數量多還是會對醫療體系衝擊，因此現在策略是要踩煞車，希望上升速度不要那麼快，至少醫療量能有可以處理的範圍。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/04/28 17:37
台北市政府今（28日）下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會。（圖/截圖自YouTube）

台北市政府今（28日）下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會。（圖/截圖自YouTube）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）首都圈疫情近期明顯升溫，台北市今（28日）新增2424例本土個案，市長柯文哲表示，從一開始北市採檢陽性率1%到4月27日已升到11.7%，代表疫情在社區裡已經相當普遍，未來確診個案將從首都生活圈向中南部增加。

根據台北市政府今天下午舉行的防疫記者會，柯文哲指出，台北市今天新增2424例，相比昨天的1892例成長近3成，七大社區篩檢站採檢人數爆增，陽性率從一開始的1%到現在4月27日已經是11.7%，北區疫情應是越來越嚴重。

柯文哲說，北區今天主要是兩個群聚個案，都和移工有關。副市長黃珊珊表示，兩案首先是南港工地，移工睡大通鋪並共用衛浴，共62位確診。另一則是南門市場改建統包工程，共28位移工確診，其餘還在等待報告。

針對移工群聚的解決方案，黃珊珊強調，台北市將責成勞動局、衛生局，清查移工工寮、宿舍，並建立Line群組通報系統。她也說，營造業雇主要落實防疫計劃，若有違反會以嚴重特殊傳染性肺炎的聘僱指引，處罰6至30萬。

柯文哲認為，雖然中重症比率不高，但數量多還是會對醫療體系衝擊，因此現在策略是要踩煞車，希望上升速度不要那麼快，至少醫療量能有可以處理的範圍。

至於國、高中校園，柯文哲說學生這週在家上課，5月2日起因為有期末考的關係，學校可以恢復實體課程的國、高中，不過政府也鼓勵持續進行遠距教學演練。

大型活動方面，柯文哲表示，北市未取消大型活動，但將嚴格管制。雖然配合中央取消集會人數上限，不過希望參加的人要量測體溫、工作人員要健康管理，最重要的是現場盡量不要有飲食區，若要吃東西也不可以邊走邊吃。

台北市採檢陽性率破10% 柯文哲：代表疫情在社區裡已相當普遍

台北市採檢陽性率破10% 柯文哲：代表疫情在社區裡已相當普遍

（圖/台北市政府）
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移工群聚

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