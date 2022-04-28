臺灣證交所：第八屆(2021年度)公司治理評鑑結果公告

臺灣證券交易所表示，第八屆（2021年度）公司治理評鑑之評核工作業已完成，共有913家上市公司及726家上櫃公司受評，合計1,639家。依得分情形，區分為前5％、6％至20％、21％至35％、36％至50％、51％至65％、66％至80％，及81％至100％等七個級距，分別公告上市、上櫃受評公司之評鑑結果。

為利外界了解受評公司在其所屬產業之表現，並依循「公司治理3.0-永續發展藍圖(2021-2023)」，另將「金融保險類（共43家）」、「市值100億元以上之電子類（共248家）」、「市值100億元以上之非金融電子類（共246家）」及「市值50億元以上至100億元類別（共277家）」等四大類分組，採上市櫃公司混合排名，各組依得分情形分級距公告名單，以利外界了解受評公司在其所屬產業及相似市值規模群組中之表現。

透過各屆指標內涵及相關法規推動，已逐步導引企業採用各項良善之公司治理措施，110年度上市櫃公司有多項統計數據皆持續進步，例如:設置審計委員會之家數為1,576家，佔上市櫃公司比重達90%，預計於111年全面設置完成；2月底前申報年度財務報告之公司家數為197家，較109年增加26％；於股東常會提供英文版開會通知共1,091家、英文版議事手冊共860家、英文版股東會年報共806家，成長幅度分別為19%、43%及52%；編製企業社會責任報告書之家數為586家，較去年成長13%。除量化指標外，評鑑系統亦持續透過強化質化要求、增加給分差異化及問卷發送蒐集意見等，鼓勵企業在建立治理制度後，重視實踐與落實，並適當揭露相關績效表現。

為獎勵上市、上櫃組排名前5％(上市、上櫃公司家數分別為46家及36家)及「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%之公司(上市、上櫃公司家數分別為11家及3家)，證交所與櫃買中心將予以表揚，並將評鑑結果公布於公司治理中心及證基會網站，至表揚形式將視「嚴重特殊傳染性肺炎」(COVID-19)疫情發展決定。

第八屆公司治理評鑑結果連結網站:

公司治理中心

證基會