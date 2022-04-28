【下班來一杯吧】疫情趨緩聚餐文化回歸 南韓上班族「回不去了」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）下班後一起喝一杯吧，是韓劇常見的橋段，但這種傳統聚餐文化卻令許多年輕人卻步，有人甚至因新冠肺炎（COVID-19）疫情無法聚餐，而感到慶幸。然而快樂的時光總是過得快，南韓本月宣布解除多數防疫禁令，許多上班族大嘆，被迫應酬的日子，又要回來了。

根據路透，南韓上週起鬆綁酒吧、餐廳夜間營運禁令，也不再規定私人集會上限十人。這大解封對於受薪階級不知是喜是悲，畢竟這代表下班聚餐的辦公室文化（hoeshik）即將回歸。

29歲的張姓粉領族表示，hoeshik就是工作的延續，但這種「變相加班」卻是無償的。下班聚會最煩人的點不外乎，不知何時結束。往往幾杯黃湯下肚，一整個晚上就這麼泡湯了，個人生活完全被剝奪。30歲的金姓上班族深表同意，他認為中午聚餐還可接受，畢竟午休有時間限制，晚餐就不知何時是個頭。

甚至在疫情之前，就有愈來愈多南韓人反對職場聚餐文化，年輕人尤然。不只聚餐，半強迫性的公司旅遊、週末健行活動等，也不是人人都愛。然而，老一輩的員工卻不作如是想，認為這種聚會有助拉近同事情感，不可或缺，顯然也是一種世代鴻溝。

員工「享受」了兩年不受打擾的生活後，就算疫情告終，這種老派的搏感情文化，恐怕也回不去了。根據網路人力銀行 Incruit Corp 最近所做的調查，近八成受訪者表示，疫情改變了公司的聚餐文化，95%的人非常滿意這種變化。

對張女而言，這兩年的「hoeshik空窗」日子，再自在不過了，打掃家裡、健身、做晚餐，細碎而平凡的me time，卻是許多南韓上班族求之不得的生活。