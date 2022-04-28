極端氣候重創澎湖南方四島珊瑚礁　臺灣海管處拓殖棲息環境

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）極端氣候發生的次數越來越頻繁，珊瑚身為海洋環境中的指標物種首當其衝，海洋國家公園管理處今年到澎湖南方四島進行現地調查時，發現珊瑚覆蓋率大幅度下滑，原本優勢物種，如桌面形軸孔珊瑚及板葉形表孔珊瑚僅存不到原本的5%，目前以扦插方式移植珊瑚片段到沙地，拓殖棲息環境。

海管處今(28)日發布新聞稿表示，今(2022)年2月底的連續低溫，造成馬公的珊瑚礁魚類及養殖魚類大量死亡，南方四島亦發現不少的珊瑚礁魚類，遭受這一波寒害的衝擊，紛紛被沖進沿岸地帶。

為瞭解連續低溫的海水是否對淺海珊瑚有所影響，海管處於今(2022)年3-4月間進行2次現地調查，結果與歷年的資料比較後，發現南方四島的珊瑚覆蓋率，大幅度下滑，覆蓋率僅約20%左右，其中原本優勢物種的桌面形軸孔珊瑚及板葉形表孔珊瑚死亡率非常高，僅存不到原本的5%，推測這樣大幅的衰退，可能與大環境的變遷有關。

海管處進一步表示，望安東吉東側迷人的「薰衣草森林」，以往調查的珊瑚覆蓋率皆有70至80%，今年調查僅剩19%；西吉西側的「玫瑰花園」覆蓋率接近百分之百的板葉形癭葉表孔珊瑚，全部皆覆蓋一層藻類，顯示已死亡一段時間。

海管處指出，珊瑚是環境中的指標物種，因此當環境發生變化時，珊瑚會最先感受到。南方四島的珊瑚雖然挺過2008年的澎湖寒害及2020年夏季高溫的全台珊瑚大白化，然而全球氣候變遷，極端氣候發生的次數越來越頻繁，原本健康的珊瑚礁狀態屢次遭受挑戰，大環境的劣化，珊瑚礁生態系的體質也隨之更為脆弱。

為了維持南方四島珊瑚的多樣性，海管處說，除了持續監測之外，目前正在進行珊瑚保種計畫，將原本生活在東嶼坪海域的美麗軸孔珊瑚以扦插的方式，種在東嶼坪西側海域的沙地上，以營造珊瑚的棲息環境，期待澎湖南方四島海域，重回色彩繽紛的健康珊瑚礁生態系。

澎湖西吉嶼覆蓋率接近百分之百的癭葉表孔珊瑚如今已成回憶。（照片海管處提供）

澎湖東嶼坪西側的軸孔珊瑚已死亡覆蓋上一層藻類僅存肉質軟珊瑚照片中下。（照片海管處提供）

澎湖東嶼坪西側的軸孔珊瑚已死亡覆蓋上一層藻類僅存肉質軟珊瑚照片中下。（照片海管處提供）