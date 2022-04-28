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台灣知名演員：「獨臂刀王」王羽追思會•台北真理堂白色花海環繞　王馨平：盼來生再當父女

「獨臂刀王」王羽於4月5日辭世，享壽80歲，4/28他的追思禮拜於上午10點在台北真理堂舉辦。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/28 17:42
圖/<a href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%8B%E7%BE%BD#/media/File:19700310%E7%8E%8B%E7%BE%BD.jpg" target="_blank">維基百科</a>.中央社

圖/維基百科.中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）「獨臂刀王」王羽於4月5日辭世，享壽80歲，今天(4/28) 他的追思禮拜於上午10點在台北真理堂舉辦，王羽的3位女兒王馨平、王加露以及王美怡都出席。

王羽女兒王馨平表示，從小父親嚴厲，長大才知道那是父親的愛，希望來生還能當父女，「希望他還是爸爸、我是女兒。」

台灣知名演員：「獨臂刀王」王羽追思會•台北真理堂白色花海環繞　王馨平：盼來生再當父女

「獨臂刀王」王羽於4月5日辭世，享壽80歲，追思禮拜28日在台北真理堂舉行。王羽的3個女兒王馨平（中）、王加露（左）、王美怡（右）在告別式後步出會場。中央社

台灣知名演員：「獨臂刀王」王羽追思會•台北真理堂白色花海環繞　王馨平：盼來生再當父女1978年金馬獎王羽（右）代表出品「手足情深」的香港聯合公司拿優等劇情片獎。左為時任行政院副院長徐慶鐘、中間為香港女星凌波。（中央社檔案照片）

台灣知名演員：「獨臂刀王」王羽追思會•台北真理堂白色花海環繞　王馨平：盼來生再當父女圖/imdb.com

王羽原名王正權，早期主要在香港擔任武打演員，1967年被導演張徹相中演出電影「獨臂刀」走紅，隨後拍了「獨臂刀王」等60部武俠片，堪稱60、70年代的首席武俠小生，王羽演而優則導，曾執導功夫電影「龍虎鬥」等。他在2013年以國片「失魂」摘下台北電影獎影帝，2019年獲頒金馬終身成就獎。

追思禮拜現場以白色花海布置，選用王羽以「武俠」入圍金馬最佳男配角獎走上紅毯的照片作為遺照。不只歌手黃大煒等人到場，影星成龍也拍攝悼念影片表示，王羽的經典作品將永存影迷心中。

今天追思禮拜上，王羽女兒王馨平預錄「寄語白雲」在現場播放，她表示，兒時父母離婚後，爸爸教自己唱這首歌，長大才知道是爸爸不捨和媽媽分開又不擅言詞。

根據中央社，王馨平提到，王羽嚴厲、從來不誇獎，長大才知道這是爸爸的愛，希望3個女兒潔身自愛，「我非常感謝爸爸帶我來這世界上，我希望我們來生還是父女，希望他還是爸爸、我是女兒。」

王羽3個女兒接受媒體訪問，王馨平表示，爸爸在大家心中是大俠，對女兒們也如同大俠般嚴厲，但一切都是為了讓3姐妹潔身自愛。王馨平也感謝親朋好友在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，仍前來送爸爸最後一程。
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