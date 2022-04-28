Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

街頭求生術來了！台灣女婿吳鳳情境式幽默教學　新節目TaiwanPlus上架

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/28 17:23
TaiwanPlus攜手吳鳳推Legit Mando 新節目瞄準「來台生存術語」(圖/TaiwanPlus)

TaiwanPlus攜手吳鳳推Legit Mando 新節目瞄準「來台生存術語」(圖/TaiwanPlus)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 台灣英語平台TaiwanPlus 將和土耳其籍男星吳鳳合作新節目「Legit Mando」，以輕鬆的方式傳授外國人如何在台灣生活，於今(28)日正式上線。

土耳其藝人吳鳳精通土耳其語、英語、德語及中文四種語言，這回和台灣第一個全英語國際影音平台TaiwanPlus合作新節目「Legit Mando」，是「Legitimate Madarine」縮寫，意旨「這才是道地的中文」，化身中文老師和虛擬動畫主持人地瓜先生互動，以活潑、幽默方式教授外國人在台灣街頭生存必學的中文詞彙，如實用的日常會話「多少錢」「對不起、沒關係」「請問廁所在哪裡」。

Legit Mando是TaiwanPlus第一個原創自製節目，也是繁體中文教學節目，今天以全新第二季和海內外觀眾見面。第二季主打各式問候語以及購物、旅遊、約會等在台灣街頭生活的必要術語。吳鳳不只是節目主持人，也是台灣女婿，他大力推薦：「如果土耳其朋友要到台灣玩，『多少錢』這句中文一定要學會！」

回顧自己22歲剛學中文時，吳鳳感慨，資源遠不如今日充足，「如果當初我學中文時有Legit Mando這節目，絕對有幫助。現在學中文真的很幸福。」他強力推薦想學中文的朋友收看節目，「Legit Mando是情境式教學，實際又有趣，而不是傳統的老師說書。另一主持人地瓜是動畫人物，做工精緻又可愛，顯現製作團隊的認真與用心，我很感動！更棒的是，節目免費！每天只要看十分鐘就會對中文有興趣。」

由於吳鳳是第一次擔任中文老師，擔不擔心遭受網友攻擊不適任？吳鳳霸氣回應：「口音不是重點，重點是引發學中文的興趣。這只是一個趣味性教學節目，讓外國朋友知道，我可以做到、你也可以做到。」

Legit Mando每一季共10集，第二季主題為「在台灣街頭生存的必學中文詞彙」，自即日起在TaiwanPlus官網APP首播4集並陸續上架。
吳鳳
TaiwanPlus
學中文

相關新聞

台灣音樂紀實秀《登台之路》正式上線　知名英國音樂雜誌專文報導
台灣音樂紀實秀《登台之路》正式上線　知名英國音樂雜誌專文報導
2022/03/02 11:24
TaiwanPlus全球獨播《登台之路》近距離跟拍音樂人　錄下代表台灣的聲音有機會抽AirPods Pro
TaiwanPlus全球獨播《登台之路》近距離跟拍音樂人　錄下代表台灣的聲音有機會抽AirPods Pro
2022/01/18 09:29
總統府開放免費住一晚　評審吳鳳：會稍微嚴格
總統府開放免費住一晚　評審吳鳳：會稍微嚴格
2019/08/12 14:41
吳鳳：尚青的台灣新鮮農產品　「台灣新農食運動」平台開鑼
吳鳳：尚青的台灣新鮮農產品　「台灣新農食運動」平台開鑼
2018/05/14 16:55

更新時間 : 2022-04-28 18:12 GMT+08:00

最受歡迎

台灣「居家隔離3+4」新制4/26上路！即起取消第3天快篩　第4天陰性可外出
台灣「居家隔離3+4」新制4/26上路！即起取消第3天快篩　第4天陰性可外出
【一圖看懂PCR、快篩時機】有疑似症狀、身邊人確診該怎麼辦？急著衝醫院恐暴露於群聚感染風險中
【一圖看懂PCR、快篩時機】有疑似症狀、身邊人確診該怎麼辦？急著衝醫院恐暴露於群聚感染風險中
【圖解報你知】台灣指揮中心最新「3+4」隔離、檢疫、確診因應措施　
【圖解報你知】台灣指揮中心最新「3+4」隔離、檢疫、確診因應措施　
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
台北需要你！北市急徵防疫行政人員 月薪達36,800元
台北需要你！北市急徵防疫行政人員 月薪達36,800元
教育部最新停課標準惹議　台灣各縣市不同調
教育部最新停課標準惹議　台灣各縣市不同調
4/27起台灣取消簡訊實聯制　戴口罩等防疫措施維持到5/31
4/27起台灣取消簡訊實聯制　戴口罩等防疫措施維持到5/31
蘇貞昌4/24拍板！台灣居家隔離縮短為「3+4」　指揮中心透露上路時間
蘇貞昌4/24拍板！台灣居家隔離縮短為「3+4」　指揮中心透露上路時間
台灣疫苗新制開跑！健身房、酒吧打滿三劑才能去　預約地點常見問題搶先看
台灣疫苗新制開跑！健身房、酒吧打滿三劑才能去　預約地點常見問題搶先看
4/28台灣本土+11353　新增5重症23中症　另有2個案死亡
4/28台灣本土+11353　新增5重症23中症　另有2個案死亡