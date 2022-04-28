街頭求生術來了！台灣女婿吳鳳情境式幽默教學　新節目TaiwanPlus上架

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 台灣英語平台TaiwanPlus 將和土耳其籍男星吳鳳合作新節目「Legit Mando」，以輕鬆的方式傳授外國人如何在台灣生活，於今(28)日正式上線。

土耳其藝人吳鳳精通土耳其語、英語、德語及中文四種語言，這回和台灣第一個全英語國際影音平台TaiwanPlus合作新節目「Legit Mando」，是「Legitimate Madarine」縮寫，意旨「這才是道地的中文」，化身中文老師和虛擬動畫主持人地瓜先生互動，以活潑、幽默方式教授外國人在台灣街頭生存必學的中文詞彙，如實用的日常會話「多少錢」「對不起、沒關係」「請問廁所在哪裡」。

Legit Mando是TaiwanPlus第一個原創自製節目，也是繁體中文教學節目，今天以全新第二季和海內外觀眾見面。第二季主打各式問候語以及購物、旅遊、約會等在台灣街頭生活的必要術語。吳鳳不只是節目主持人，也是台灣女婿，他大力推薦：「如果土耳其朋友要到台灣玩，『多少錢』這句中文一定要學會！」

回顧自己22歲剛學中文時，吳鳳感慨，資源遠不如今日充足，「如果當初我學中文時有Legit Mando這節目，絕對有幫助。現在學中文真的很幸福。」他強力推薦想學中文的朋友收看節目，「Legit Mando是情境式教學，實際又有趣，而不是傳統的老師說書。另一主持人地瓜是動畫人物，做工精緻又可愛，顯現製作團隊的認真與用心，我很感動！更棒的是，節目免費！每天只要看十分鐘就會對中文有興趣。」

由於吳鳳是第一次擔任中文老師，擔不擔心遭受網友攻擊不適任？吳鳳霸氣回應：「口音不是重點，重點是引發學中文的興趣。這只是一個趣味性教學節目，讓外國朋友知道，我可以做到、你也可以做到。」

Legit Mando每一季共10集，第二季主題為「在台灣街頭生存的必學中文詞彙」，自即日起在TaiwanPlus官網及APP首播4集並陸續上架。