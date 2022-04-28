《氣候變遷因應法》公聽會環保局只派主秘 洪申翰提三大修法主張

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）上週五行政院拍板《氣候變遷因應法》草案並移送立法院，民進黨立委洪申翰今（28）日在修法公聽會上提出，應將各部會權責載入法條本文、增訂公正轉型條款、調適專章應該強化以氣候科研為基礎，以及設置氣候變遷科研的專責機構。

氣候立委洪申翰今日發言前，嚴正抗議本場公聽會環保署作為主責單位，竟只派了主秘前來，卻在非本委的委員會派副署長前往。

會中洪申翰提出三項主張，第一，各部會的減量、調適權責，必須要入法條本文，而且要明確寫出哪個部會該負責哪些事。第二，增訂公正轉型條款，而且要寫出公正轉型的推動，必須和民間協力，納入民間的參與。第三，調適專章應該要強化以氣候科研為基礎，並且發展出台灣自己的方法學。

洪申翰表示，氣候政策要落實，最大難題是部會推諉責任。把部會權責放在「本文」而非立法說明，才能讓應該推動的事項變成各部會長期的責任，而非短期任務協調。而作為長期責任，各部會需要匡列資源、人力、專業，安排行政能量來推動，進行長期累積的工作。

洪申翰指出，國外談到公正轉型，都是強調跟民間的產業公協會、工會合作，因為這些民間單位真正參與在經濟和社會活動當中，知曉實際的困難和機會。透過與民間一起討論因應作法，才能讓方案有彈性、有韌性。

洪申翰也強調，「調適」非常需要氣候資料作為基礎，但台灣缺少長期、穩定的氣候科學研究投入，因此沒辦法發展出更多元、全面的降尺度資料，給各部會、地方政府、社區和企業使用，也尚未發展出適合我國的，能夠落實衝擊評估和風險分析的方法學。洪申翰認為，氣候法應規定方法學該由誰訂、由誰來把關。

最後洪申翰也提出，應設置氣候變遷科研的專責機構。扎實的「科學評估」是氣候行動最重要的基礎之一。台灣過去相對缺乏國家整合的科學研究基礎，導致各機關各行其事，更沒有因應最新科研數據、動態修正決策的治理機制。因此需要成立氣候變遷科研專責機構，將科研結果落實在氣候政策的擬定和推動上。

洪申翰呼籲，一定要把握這次大修溫管法的機會，為台灣的氣候治理提供完整的法規授權。「氣候政策在國際間進化的速度是非常快的，但是這次修法一定要能讓政府機關、整個社會、產業界都能夠順利運作起來，我們才能達成減量和調適。」