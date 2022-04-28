【快篩之亂】實名制上路首日民怨四起　上午共售出24.4萬人份

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合整理報導）快篩實名制上路首日，引發一連串混亂，不少藥局反應沒接到中央提早通知，是看電視才知今日上路，也因此直到昨半夜才倉促擬定販售方式，今早一營業店門口擠滿大排長龍的民眾，不幸又遇到快篩實名制系統當機，民怨四起。

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COVID-19本土疫情今天單日新增破萬，快篩試劑需求大增，家用快篩試劑實名制今天起正式上路，在第一輪期間，每個身分證字號或居留證號僅能購買1次，1份5劑裝共新台幣500元，以身分證號尾數單雙號分流，單號星期一、三、五購買；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。今天星期四僅開放雙號者購買。

根據中央流行疫情指揮中心統計，今天家用快篩試劑實名制販售情形，截至下午1時30分，一共有4965家可販售機構，已有1677家藥局或衛生所等機構完售；可販售份數共41萬5584人份，目前已售出24萬4499人份，已賣出今天可販售份數近6成。

陳時中在疫情記者會中重申，家用快篩實名制試劑足夠，這些家用快篩是「以備不時之需」，大家可以照順序來買，不用搶買、囤貨。展開家用快篩試劑實名制後，有人認為要每週篩2次、3次，「其實不需要」，家用快篩使用時機是在接觸確診者出現症狀快篩即可，不用固定時間篩檢。

另外，陳時中提醒，新制「3+4」方案的居家隔離者有需要再快篩，４天的自主防疫期間仍以非必要不出門為原則，快篩陰性才出門。成人提供3劑公費快篩試劑，提供匡列時、有症狀、自主防疫期間共3次為原則。

至於學生自主防疫期間結束後，須快篩陰性才可上學，規劃大學（含）以上學生提供3劑公費快篩試劑，國小至高中學生提供2劑公費快篩試劑。陳時中說，學生快篩發放，傾向統一領取為原則。

面對上路首日的情況，有民眾抱怨藥局沒有統一的作法和販售時間，有些直到下午才開始販售，害他們一早白跑一趟，有的規定一人一張健保卡限購一盒，有的則可以一人拿兩卡買兩盒。部分藥局也對中央倉促上路的做法頗有微詞，不僅讓他們看電視才知上路日，而且系統直到今天早上才開啟又碰到當機，沒有給藥局足夠的因應時間。

中華民國藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒也提醒，民眾外出購買快篩試劑前，可以利用實名制快篩試劑地圖即時查詢庫存，也打電話去藥局確認是否有貨、預計何時開賣，避免有些藥局採發放號碼牌的方式販售，導致即時庫存顯示有貨，實際上已賣完，造成爭議。