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【5/5單日確診恐3.7萬】台灣醫界籲: 別以為Omicron只引發輕症　高風險族群仍會重症死亡

➤台灣感染症醫學會、台灣感染管制學會4/28上午發布新聞稿，呼籲民眾面對疫情不可大意。➤台灣感染管制學會理事長、台大醫院感染管制中心主任陳宜君表示，Omicron變異株傳播力強，潛伏期只有1到3天，一旦確診數大量攀升，就算重症率再低，還是可能造成一定的重症及死亡個案，千萬別陷入Omicron只會引起輕症的迷思，延誤治療時機。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/28 16:15
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，本土確診人數持續上升，也帶動疫苗打氣，圖為24日午後許多民眾前往台北車站疫苗接種站...

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，本土確診人數持續上升，也帶動疫苗打氣，圖為24日午後許多民眾前往台北車站疫苗接種站...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）別再認為Omicron只會引起輕症! 台灣感染症醫學會、台灣感染管制學會今天(4/28) 聯手打破迷思，強調沒打過疫苗、具高風險因子的民眾仍有重症死亡風險，呼籲落實「三防三擊」自保。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，根據衛福部今天提出的最新簡報，4月30日單日確診數最高恐達1.8萬例，5月5日單日確診數最高可能來到3.7萬例。

台灣感染症醫學會、台灣感染管制學會今上午發布新聞稿，呼籲民眾面對疫情不可大意。

台灣感染症醫學會理事長、北榮感染科醫師王復德表示，根據國際統計，Omicron變異株確診個案的住院率、重症率及死亡率都很低，但這些國家大多是自然感染或接種疫苗後已產生血清抗體高的國家。

王復德說，台灣過去從未發生過大規模COVID-19疫情，對於沒接種疫苗、有重症風險因子的民眾而言，染疫後仍然可能演變成重症，切勿對疫情過度樂觀。王復德指出，

重症高風險族群包括65歲以上高齡族群，或是有糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、肥胖或懷孕民眾，另像是長期使用類固醇或其他免疫抑制劑的民眾，也是危險族群之一。

台灣感染管制學會理事長、台大醫院感染管制中心主任陳宜君表示，這些危險族群一旦染疫，務必在症狀出現的頭5天黃金治療期使用口服藥物，可大幅降低併發重症或死亡風險。

陳宜君強調，民眾若有接觸史或出現症狀，務必以「三防三擊」行動換取時間跟機會，

「三防」是指3大防疫措施，包括戴口罩、勤洗手、保持社交距離；

「三擊」則是3大主動出擊，疫苗打好打滿、主動接受篩檢、及時治療。

陳宜君指出，Omicron變異株傳播力強，潛伏期只有1到3天，一旦確診數大量攀升，就算重症率再低，還是可能造成一定的重症及死亡個案，千萬別陷入Omicron只會引起輕症的迷思，延誤治療時機。

【5/5單日確診恐達3.7萬】台灣醫界呼籲: 別以為Omicron只會引發輕症　高風險族群仍可能重症死亡
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