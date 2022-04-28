【美議員強銷波音787？】 陳明通：媒體認知作戰 總統府、外交部：常態發聲

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）聯合報今（28）日披露日前美國訪團來台「強銷」波音787給華航，外交部及總統府皆表示，議員為國家及選區產業爭取商機是常態，國安局長陳明通則斥媒體報導此事是「認知作戰」。

《聯合報》報導，美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率團訪台，曾當面向總統喊話，盼台灣購買在南卡羅萊納州製造的波音787客機一事，然而華航A330中程機隊儘管適逢汰舊期，卻對此持保留態度。

報導還指出，葛瑞姆返美後於22日發新聞稿談及本次出訪，稱台灣是南卡羅萊納州經濟的重要部分，並盼未來數週「台灣將宣布購買24架」，並強調「希望台灣做出這項決定」。

聯合報導質疑，葛瑞姆在總統府的發言可在英文逐字稿找到，中文版本卻不見相關資訊，讓人生疑。

針對文字部分，總統府發言人張惇涵表示表示，總統接見美國訪團時，即有網路直播，而新聞稿中英文版本，向來會有所潤飾。

張惇涵指出，國會議員關心自己國家的產業，為自己國家的產業發聲，是民主國家的常態；但任何產業的推動發展，都必須依循專業評估，並且必須依法辦理。

張惇涵澄清，就像台灣不分政黨的國會議員、縣市首長，甚或地方民代，在出國訪問時，都會介紹台灣的農產品、半導體產業，或者在地特色產業，這都是很正常的事，外國的媒體也不會說是「強銷」。

外交部今日指出，國會議員及民意代表關心自己國家的產業發展，並替選區產業爭取商機，是本於議員自身的職責，也是民主國家的常態。對於外國企業爭取在台投資商機，我國政府也一貫秉持專業評估、符合國家利益及依法辦理的原則，審慎評估各項採購案，為國家及產業利益做好把關。

外交部北美司司長徐佑典今日於例會也表示，惡意中傷的報導言論，不僅扭曲美國會友我議員的原意，傷害台美情誼，更是意圖破壞國人對我國外交工作的信心，其心可議，外交部深感遺憾。

國安局長陳明通今日到立院備詢表示，訪團離離台多日後掀起對此事報導，懷疑為「認知作戰」，他強調國安局日日都在對抗認知作戰，而自1949年以來，台灣跟美國在安全與許多議題是「相互相挺」，每個國家都會追求其國家利益，而台灣國家利益與美國國家利益高度重疊，所以會相挺。