福智文教2022《尊親獎》孝行楷模推薦中 5/31止歡迎各界踴躍舉薦

在戰疫災變的年代，您的孝心孝行能為和諧社會、世界和平的力量！ 福智文教基金會長期致力儒家美德的推動， 涵養慈孝尊長的心靈素養。自2019年起，每年舉辦《尊親獎》的 表揚，期望透過扎根孝道、顯揚孝行美德，帶動仁孝德風的幸福文化 。今年，《尊親獎》推薦選拔已熱烈開跑，並擴大至各行各業、 各年齡層皆能報名。歡迎各界至5月31止， 踴躍舉薦生活週遭的孝行事蹟， 為社會發掘更多值得鼓勵與見賢思齊的孝悌楷模， 帶動更多人由家庭的慈睦和樂開始，共同創造社會國家的安定興榮。

福智文教基金會長期闡揚儒家聖賢智慧與肩負當代心靈教育的社會責 任，認為儒家經典中《論語》、《孝經》等四書意涵，闡釋「孝悌」 是實踐「仁」的根本，是普世共通的道德基礎。而人生於天地之間， 若能透過學習聖賢智慧，思惟感念父母恩德，則能律己利人， 振奮身心，正向積極，乃至開展高遠的生命格局， 成為頂天立地的人才，以報父母深恩。 透過慈孝行誼同時能累積廣大福德，為社會國家貢獻一己之力。

福智團體真如老師鼓勵大眾：「讚美他人的善思和善舉， 是我們該選擇的社會行為！」 基金會期望各界積極推薦周遭孝心義舉的事蹟， 無論是感人肺腑或看似日常的尊親孝道、攜老扶幼、奉侍待親等， 值得社會表率與效學的行誼，皆歡迎不吝推薦以顯揚世人。《尊親獎 》推薦組別將分為學童組、國高中組、大專校院組、 成人組及長青組。選拔將邀請各方賢達組成公正、客觀的評審群。 透過面談、家訪的方式，進行初審、複審， 在逾百件推薦的孝行事蹟中，決審選出孝行楷模，並於12月24日 進行表揚典禮。

2022《尊親獎》相關推薦表及資訊請詳見如下連結：

活動網站： http://bwfoce.org/2022heart

宣傳影片： https://www.youtube.com/watch? v=J4fpJQ55dOs

孝行事蹟推薦網址：https://reurl.cc/ 0pz87o

聯絡窗口 ：鄭小姐 (02)7714-6066＃20611 週一～週五09:00-18:00