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《我們台灣人》獲2022「巫永福文化評論獎」　盧世祥：榮耀歸於彭明敏

➤《我們台灣人》以台灣和日本國民性格調查及探討作為對照，並廣泛引用學者、團體及國內外研究統計及民調報告，討論台灣國民性格、價值觀、文化認同等課題，闡述自二戰後台灣社會從「我們中國人」轉為「我們台灣人」的民心變化。➤盧世祥在書中表示，台灣雖已成為自由民主國家，但若沒有思想轉變、意識更新，文化、經濟、政治、社會都難以更上層樓。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/28 15:24
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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2022年「巫永福獎」昨(4/27) 公布得獎結果，文化評論獎由盧世祥以《我們台灣人：台灣國民性探討》獲得，文學評論獎由陳惠齡以演繹鄉土：鄉土文學的類型與美學獲得，文學獎則從缺。

盧世祥表示，希望將這個獎的榮耀歸於已故的彭明敏教授，盧世祥說：「去年7月完成本書，我請彭明敏教授幫忙寫序，當時他97歲高齡，也封筆一段時間了，原本沒抱太大期望，沒想到他二話不說就答應。」

中央社引述盧世祥表示，他在美國紐約從事新聞工作時便認識彭明敏，兩人相識40年，「他是台灣意識的啟蒙者，今年他過世了，台灣等於失去一位民主導師，這本書如果有任何榮耀，都應該歸給彭教授」。

盧世祥表示，「我們台灣人」是他的「台灣人三部曲」第三部曲，第一部是2015年「多桑的時代」，透過對父母親時代的書寫，希望喚起台灣人「自己的家族史自己寫」的意識；第二部「台灣的恩人群像錄」，感謝所有曾為台灣無私付出的外國人；「我們台灣人」則是試著追問及回答我們是誰、我們從哪裡來、我們要到哪裡去？

盧世祥說，他到了「有歲」（年紀較長）以後才開始覺醒，但覺得還是覺醒得太晚了，因此這三部曲也是他自己的懺悔錄。

「我們台灣人」以台灣和日本國民性格調查及探討作為對照，並廣泛引用學者、團體及國內外研究統計及民調報告，討論台灣國民性格、價值觀、喜好厭惡、文化認同等課題，同時闡述自二戰之後台灣社會從「我們中國人」轉為「我們台灣人」的民心變化。

盧世祥在書中表示，台灣雖已成為自由民主國家，但若沒有思想轉變、意識更新，文化、經濟、政治、社會都難以更上層樓；欠缺主體性的覺醒，實質內涵不鞏固，台灣也無以長保卓越。

巫永福獎由台灣前輩作家巫永福（1913～2008）創辦，他先於1979年創辦「巫永福評論獎」，1993年成立「巫永福文化基金會」，同時推出文學獎、文學評論獎、文化評論獎，鼓勵文學創作、文學評論及文化評論。

巫永福基金會表示，往年頒獎典禮通常在5月舉行，今年因疫情關係，暫停舉辦，典禮將與下一屆一併舉行。

《我們台灣人》獲2022「巫永福文化評論獎」　盧世祥：榮耀歸於彭明敏

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【有血有淚】盧世祥新書《台灣的恩人群像錄》　述說「俠義的史詩故事」
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