(台灣英文新聞/政治組 台北報導)外交部今(28)日上午指出,美國白宮國安顧問蘇利文將於美東時間28日舉行主持「未來網際網路宣言」,我國行政院政委唐鳳將代表出席並簽署宣言。

美國白宮美東時間27日發布新聞稿指出,國安顧問蘇利文(Jack Sullivan)將於美東時間4月28日上午7點半,在白宮主持「未來網際網路宣言」(the Declaration for the Future of the Internet )部長級線上發布活動,全球逾50個夥伴獲邀參加。

外交部北美司司長徐佑典今日於例會中表示,因台灣在推動網路自由及數位治理方面有傑出成效,也受邀參與,將由唐鳳代表將我國線上出席,並且將於會中與各國代表共同簽署宣言。

徐佑典說明,該項「未來網際網路宣言」是夥伴間的政治承諾,將推動對網路及數位科技的共同願景,整場活動將全程由美國白宮網站直播。

活動網址為: www.whitehouse.gov/live.