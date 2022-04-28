臺灣的明日公園！多元設計破除威權軸線 中正紀念堂園區轉型設計圖曝光　

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）中正紀念堂的轉型方向備受關注，行政院促進轉型正義委員會將自4月29日起，在台北松山文創園區以「我們的明日公園－中正紀念堂園區轉型設計展」為題分享這四年來的成果，同時公布4組空間專業設計團隊，從不同角度、設計理念，重新構思臺灣的明日公園。

促轉會表示，中正紀念堂的轉型方向，一直是社會大眾討論的焦點，也是促轉會這 4 年來積極關注的議題。2018年，他們提出「中正紀念堂轉型5原則建議」，並在諮詢各方意見後，於2021年9月提出「反省威權歷史公園」方案，希望以「改造威權空間」和「重構紀念敘事」作為轉型的兩大方向，並針對園區空間、堂體與銅像提出具體的處置措施。

促轉會接著說，台灣的轉型正義工程，曾止於補賠償為主。因著民間持續倡議而受灌溉茁壯，終在民主轉型多年後，因促轉條例三讀立法與隔年促轉會成立，遲來地進入工程新階段。如今，又將再邁入下一階段。

促轉會指出，「我們的明日公園－中正紀念堂園區轉型設計展」，是呈現這4年來的成果。明(29)日，他們會透過開幕記者會說明中正紀念堂轉型的政策規劃， 並介紹4組空間專業設計團隊所提出的中正紀念堂園區轉型設計提案， 分享他們從空間的解度談轉型正義的改造，藉此宣告啟動轉型的想像力引擎。由於促轉會將於五月任期屆滿，該會將說明其轉型方案及堂體轉型之定位建議。

尺度設計以「羞愧的良心」為設計態度，提出中正紀念堂的三個反省：軸線的反省、空間尺度的反省、對未來的反省。透過重構園區格局與動線、種植大面積的植被森林、改變銅像擺設方式以及展廳與研究機構的設立，讓中正紀念堂園區成為真正能夠帶來反省的公共空間。(圖由促轉會提供)

都市里人規劃設計提出的「YOUTHTOPIA.TW 放膽青年 X 青春築夢村落」，把轉型焦點放在年輕世代的空間需求，將園區切成多個區塊，打造創音工作坊、世界公民屋、塗「壓」牆等設施，從身體、藝術、思辨等多個角度出發，讓中正紀念堂園區成為青年的未來生活學院。(圖由促轉會提供)

孫啟榕建築師事務所以「威權的凝視與主體的自覺」為主題，研擬「首都特區計畫」的大型都市再結構規劃。在堂體位置設立威權博物館與台灣非營利組織總部，並打開園區與堂體四周所有圍牆，讓人民能夠從四面八方進入這座公園，也讓中正紀念堂園區成為一個回歸社會與人民的都市空間。(圖由促轉會提供)

共感地景創作提出「『相遇』群帶聚落：連結天空、地面與歷史的文化表面」構想，期望建立首都文化群帶聚落。園區部分置入多座「山」的造景，並引入兒童遊戲場、食農教育場等設施，破除原本單一的軸線，也創造不同尺度的空間關係，讓中正紀念堂園區成為各種可能性「相遇」的群帶聚落。(由促轉會提供)