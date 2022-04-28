Meta獲利高於預期 股價大漲19%

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）臉書（Facebook）活躍用戶數自年初下滑中反彈，母公司Meta 27日公布第1季報打破投資者的低預期，盤後股價應聲大漲19%。

《路透社》報導，Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）表示公司將縮減成本，且正在投資人工智慧工具用以改善推薦和廣告，這表明Meta正努力盈利，以及實現建立元宇宙的雄心。

據路孚特（Refinitiv）IBES數據，Meta第一季總營收增長7%至279.1億美元，但並未達到分析師預估的282億美元。Meta上季淨利74.7億美元，每股盈餘2.72美元，高於分析師預期2.56美元。由於該公司寫下十年來最小營收成長幅度，因此獲利趨緩。

此外數據也顯示，上季臉書日活躍用戶數（DAU）增加了3,100萬，達19.6億人，略高於分析師預期的19.5億人，然而月活躍用戶數為29.4億人，比華爾街預估少了3千萬人。早在今年2月，Ｍeta財報揭露臉書DAU首度下滑，並將預期本季表現慘澹歸咎於蘋果的隱私權變化以及抖音（TikTok）等平台的競爭加劇。

Insider Intelligence分析師威廉森（Debra Aho Williamson）表示，這代表Meta正設法在DAU方面取得增長，然而威廉森也指出，臉書月活躍用戶數的增長正迅速趨緩，幾個季度前仍可依靠發展中市場保持增長，但可能連這些市場機會也將開始枯竭。

Meta 財務長韋納（Dave Wehner）表示，電子商務在疫情大流行期間快速成長，後遂於近期放緩，加之槓上俄國導致收入損失，以及全球經濟不確定性所致廣告需求減少。因俄烏戰爭之故，俄國3月封鎖臉書與Instagram，Meta則禁止止俄羅斯官方媒體在其旗下任何平台投放廣告或獲利。

Meta預期第二季收入落在280億的300億美元間，低於分析師預期的306.3億美元。