楊紫瓊主演《媽的多重宇宙》奪台灣單日票房冠軍　「字幕超譯」遭批二創發行商道歉網不買單

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)國際巨星楊紫瓊主演的電影《媽的多重宇宙》台灣上映後，「中文字幕超譯」被影迷批為「二創」引起不滿，更有一波拒看潮，片商親上火線回應似乎造成反效果。

美國科幻新片《媽的多重宇宙》由楊紫瓊及潔美·李·寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)主演，於4月22日台灣上映後拿下單日票房冠軍，1200萬好票房打敗《怪獸與鄧不利多的秘密》，也是金馬奇幻影展開幕片，楊紫瓊在片中飾演中國移民，其中文名「王秀蓮」(Evelyn Wang)是為了致敬《臥虎藏龍》中她扮演的俞秀蓮，她在片中展開瘋狂冒險到多個宇宙拯救世界。

《媽的多重宇宙》劇情廣受好評，但網友普遍認為翻譯讓人失望，「我不懂譯者二創後還沾沾自喜『哏是這麼來的唷！有趣吧』的態度，那些內容確實造成一些疑惑與觀影阻礙和內心的不快。太多朋友因而嚷著拒看，單純為了失敗的超譯失去大銀幕享受這部好電影的機會真的很可惜。」但也有不少影迷衝著被罵翻的翻譯想去朝聖。

其中，最常聽到的批評來自字幕出現、「武媚娘愛缺，奪掌全世界」、「你現在是王安石」等與角色說出的實際對白有明顯落差，簡直是譯者在自嗨「二創」遭批很爛、不專業，然而，更火上加油的是翻譯此片字幕的@ndy「旁白鴿」在在臉書上發了「《媽的》字幕爛！你才爛你全家都爛！中英對照於文末」的千字文，對此，發行商台北双喜電影於臉書上發表聲明，但網友似乎不買單。

旁白鴿說，「媽的不過是個電影消遣，一笑置之的週末活動，演變成快要謀動干戈你死我活的政治，也算奇觀。真心感謝留言說喜歡本片的你，我很感動但一丁點都不敢居功。至於卯起來罵的你，但願你留點時間給自己，你覺得被剝奪命好苦，其實跟媽的中文字幕毫無干係」，更嗆聲「回你舒適小宇宙」。

電影評論YouTuber「部長」認為，譯者應該尊重電影本身，不應該加註自己的喜好「二創」翻譯，「翻譯是可以有緩衝、討論的空間，但不要去踐踏或是不尊重翻譯產業。」不過，旁白鴿在文末有解釋翻譯的原因，並附上中英文對照，讓觀眾較能明白的他的用意。

面對批評聲浪，發行商回應，「對不起，讓大家為這部電影不盡完美的地方起了衝突，造成了傷害，但也謝謝每一個願意走進戲院的觀眾感受這部電影的神奇之處。而這部電影最後教會我們的就是：愛和理解包容，可以讓這個世界更美好。」