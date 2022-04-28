臺灣在地食材加值應用　花蓮場研發百搭食材甘酒與丹參啤酒

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為迎合消費市場的改變，行政院農業委員會花蓮區農業改良場針對良質米的碎米進行加值化利用開發，建立「甘酒加工技術」，不僅能做成飲料、冰品、麵包西點還能入菜。同時針對中草藥-丹參，除了已研發技轉複方茶包，更進一步推出「丹參啤酒加工技術」，進攻高單價精釀啤酒市場。

水稻是花蓮縣的重要作物，種植面積達1萬8000公頃，品質優良，深受消費者喜愛。花蓮良質米碾製過程中產生的碎米，無法作為包裝米，為提高碎米的價值，借鏡日本的多樣化米食推廣經驗，花蓮場發現無酒精的稻米發酵飲料-甘酒極具發展潛力。

甘酒含有大量營養成分，包含葡萄糖、維生素B1、維生素B2、維生素B6、葉酸、膳食纖維、低聚醣及游離胺基酸(半胱胺酸、精胺酸、麩醯胺酸)等。甘酒藉由米麴菌的分解酶將大分子營養轉化為方便人體吸收的小分子，適合在疲勞的工作後飲用，快速補充能量，而且口感濃郁、風味香甜，在日本市場相當受到歡迎。

花蓮場說明，傳統甘酒僅以稻米、麴菌及水三種原料混和發酵而成，先將熟飯接種米麴菌（Aspergillus oryzae），以高溫高濕促進麴菌快速生長產生麴米，再藉由麴米、白飯和水混和進行發酵。稻米品種、米麴菌、麴米情形、糖化溫度及時間，都會影響甘酒醣類成分及風味，於是該場著手測試20多種稻米品種，搭配不同麴菌，不斷優化發酵及糖化製程，找出包括高雄139號、吉野1號等適合釀造甘酒的臺灣稻米品種，建立甘酒加工技術。除了直接飲用甘酒外，更變化出各式甘酒飲品、冰淇淋、冰棒、甜點、肉類醃料等多元化料理應用。

花蓮縣是有機中草藥生產的大本營，諸如：丹參、當歸、黃芩等，花蓮場已建立栽培體系並輔導產銷班及農友生產。其中丹參的栽培地區主要分布在花蓮縣吉安鄉、玉里鎮等地區，是栽種面積最大的縣，且多採有機栽培方式。丹參常見的食用方式除了將生鮮丹參加入湯品中料理或燉雞等方式外，還會加工做成加工品，目前市售丹參產品有丹參茶包、丹參飲品、丹參滴雞精等產品。花蓮場亦建立丹參複方茶包加工技術，於去(2021)年技轉花蓮縣富里鄉農會，農會亦推出紅潤茶包。

丹參還能變成何種產品？近年精釀啤酒受到消費者喜愛，花蓮場順應潮流，嘗試將丹參複方導入精釀啤酒，試驗各種麥芽、啤酒花、酵母的不同組合，不斷調整發酵時間、溫度等製程，終於找出最佳配方，建立丹參啤酒加工技術。

前面兩項加工技術已分別技轉予富里鄉農會和吉安鄉農會，相關產品準備上市，如對前述相關產品有興趣，歡迎致電洽詢，富里鄉農會：03-8821991，吉安鄉農會：03-8545808。

甘酒含有大量營養成分，包含葡萄糖、維生素B1、維生素B2、維生素B6、葉酸、膳食纖維、低聚醣及游離胺基酸(半胱胺酸、精胺酸、麩醯胺酸)等。（照片來源：行政院農業委員會花蓮區農業改良場提供）

甘酒冰淇淋. （照片來源：行政院農業委員會花蓮區農業改良場提供）

（照片來源：行政院農業委員會花蓮區農業改良場提供）