帥翻！劉冠廷出任台北電影節大使　首度合作《美國女孩》導演阮鳳儀

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)劉冠廷去年以動作喜劇《詭扯》獲得台北電影獎最佳男配角，今年將出任電影節大使，希望更多人踏入影展世界。

劉冠廷和台北電影節的緣分始於2018 年，當年演出短片《2923》和劇情長片《小美》 皆入選台北電影獎，由於當時人人有機會角逐演技獎，劉冠廷笑說： 「有一種大家通通有獎的感覺，很想被抽中，很好玩。」現年33歲的劉冠廷代表作包含電視劇《花甲男孩轉大人》、電影《陽光普照》、《消失的情人節》、《 同學麥娜絲》、《詭扯》等。

對他來說，影展除了可以搶先欣賞到來自世界各國的精彩作品， 觀影氛圍也格外有凝聚力，因為觀眾反應熱烈，情緒自然加成， 讓感動更加感動，是吸引人的魅力之一，劉冠廷說：「 電影被拍出來就是需要觀眾，如果可以透過我的加入， 讓更多人踏入影展世界，對我來說是件很開心的事， 希望舊雨新知一起來參與！」



2022台北電影節大使劉冠廷(圖/北影)

劉冠廷認為，身為演員最花時間的就是「打破慣性」，如何透過戲劇 觀察他人也觀察自己，在一次次習慣中，找到不一樣的可能， 是永遠的課題。即便已獲獎無數，他坦言仍不太有自信， 每次工作都是戰戰兢兢，邊摸索邊完成，就像今年接下影展大使任務 ，壓力很大，因為過去深受北影照顧和幫忙，很怕自己辜負期待。 尤其疫情升溫，辦影展更為艱辛，他特別有使命感，許願：「 希望病毒退散！影展順利進行，大家都要進電影院來看電影。」

2022台北電影節形象廣告邀請去年以《美國女孩》 榮獲金馬獎最佳新導演的阮鳳儀執導，阮鳳儀表示， 將配合劉冠廷的親和特質，打造出有別於以往、饒富童趣的作品， 形象廣告將於5月9日首播。

影展大使形象由攝影師林科呈及影像導演黃靖閔操刀， 選在北影放映主場、擁有近百年歷史的古蹟中山堂取景拍攝，以「 時間」概念延伸，展現劉冠廷優雅帥氣的一面， 他特別享受空無一人的光復廳， 拍攝時想像廳內曾有的光輝和滿滿人潮，對比當下寂靜，直呼：「 有穿越時空、回到過去的感覺。」

台北電影節將於6月23日至7月9日在臺北市中山堂 、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行， 精彩片單與活動即將陸續公布；招牌雙競賽國際新導演競賽、 台北電影獎入圍名單將於5月16日揭曉， 得獎名單將於7月9日公布。

台北電影節官方網站：https://www.taipeiff.taipei

Instagram：https://instagram. com/taipeiff

FACEBOOK：htt ps://fb.com/TaipeiFilmFestival



大使形象影片今日也同步上線