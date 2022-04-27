台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen 五月起貼心寵愛媽咪

台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen 迎接五月母親節到來，自5月1日至5月31日止推出「寵愛媽咪」感恩月活動，祭出兩人以上用餐，不分平假日於 MJ Kitchen自助餐廳享用午或晚餐，打卡上傳與媽咪用餐合照 ，即享有原價75折優惠，現場加入萬豪會員可再享免服務費，每位成人只要810元起。而母親節當周二日(5/7、5/8)則以原價消費計算，每位成人再加贈限定溫馨饗食「肥豬蝦」乙隻及「蟹黃海鮮燕窩羹」乙碗，每位1,280元起。五月起也同步開放訂購可外送到家享用的「寵愛媽咪 精選美饌」外帶套組，六人套組原價6,999元，5月9日前訂購享早鳥優惠價5,999元，在家也能輕鬆為媽咪度過最溫馨的母親節。MJ Kitchen訂位及外帶套組訂購請洽官網或洽02.7750.3337。

五月寵愛媽咪月 餐飲內用外帶同步享優惠

台北國泰萬怡酒店五月推出「寵愛媽咪月」系列優惠，無論內用或外帶皆享優惠，與各位饕客及媽媽們貼心共度佳節。5月1日起MJ Kitchen自助餐廳不分平假日及午晚餐餐期，兩人以上同行消費並於FB、IG打卡 #國泰萬怡五月寵愛媽咪，上傳與媽咪合照即享原價75折優惠，現場加入萬豪會員可再享免一成服務費，最低每位大人只要810元起，即可享用MJ Kitchen 自三月推出的全新異國菜單「泰饗宴」。而母親節周末二日則以原價計費，每位成人用餐再加贈令人大快朵頤的「肥豬蝦」及羹鮮味美的「蟹黃海鮮燕窩羹」各乙份，主廚團隊以母親節限定溫馨饗食，慰勞平日辛苦的媽媽們及增添歡樂氣氛。

而選擇在家慶祝的饕客們也不用擔心，台北國泰萬怡酒店也同步提供六人享用的外帶套組選擇，五月推出的「寵愛媽咪 精選美饌套組」，前菜以煙燻鮭魚沙律、香滷牛腱、脆皮海蜇、清酒鮑魚、藥膳醉鮮蝦的「摯親怡享五味盤」為開端，再以新鮮肥豬蝦炸酥後將粿條煨煮入味的「海老薑蔥煨粿條」、爐烤至酥脆軟嫩的「野蔬爐烤德國豬腳」、咬下鮮嫩多汁的「明爐燒鴨珍珠糕」、解膩良伴的「香料野菇烤蔬菜」及養生湯品「蟲草蒜仔燉土雞」等各式膨湃手路菜上陣，最後以大受饕客們喜愛的甜點「手工千層派蛋糕」劃下完美句點，猶如在家為媽咪舉辦了一場母親節溫馨饗宴。

「寵愛媽咪 精選美饌套組」於4/28至5/31開放訂購，單套原價6,999元，5月9日前於官網或現場完成預訂及付款可再省千元，每組早鳥優惠價只要5,999元，現場自取另外加贈「Full Moon滿月精釀」泰國冠軍精釀啤酒2瓶，如需外送則享10公里以內免運費服務，超過10公里以上運費則另計，從開胃菜到甜點的豐富美味，在家就能輕鬆品味大餐，貼心討好媽咪味蕾。【未成年勿飲酒，禁止酒駕】