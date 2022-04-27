72小時隨到隨住 晶華推「守護家人 安心防疫」住房專案

隨著確診人數增加，周遭親友難免也出現輕症或是因為足跡重疊而必需進行居家隔離者，這些親友必須一人一室，認真待在家中防疫。這時，為了保護其他同住家人的健康，有不少民眾會選擇把家留給需要居隔的親友，自己帶著其他家人入住飯店，讓彼此都能更加安心防疫、專心維護自己的健康。晶華酒店了解市場的需求，即日起推出「守護家人 安心防疫」住房專案，入住精緻客房4天3夜、72小時每房8,999元起，強調全天候都可以辦理客房入住手續，無論疫情來的多急多快，晶華都提供了舒適便利的住宿環境，與民眾一同攜手抗疫。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，酒店24小時營運，客房部門更是提供全天候的服務，疫情頻傳的情況下，親友與家人隨時都有可能會收到居隔通知，同住親友也有搬入飯店讓家人安心再加防疫的需求，「守護家人 安心防疫」住房專案開放隨選入住時間的服務，可以機動性的為隨時都有防疫需求的民眾服務。入住房客可以選擇享用CNN推薦的自助早餐，每人特惠價500元，晚間也可以徜徉全台北市唯一的池畔星空電影院，在城市星空下體驗一流的影音娛樂，放鬆防疫的心情，面對每日正常的生活。

預定「守護家人 安心防疫」住房專案的房客入住時出示接種三劑疫苗的小黃卡還可享客房升等禮遇，住宿期間可免費停車，入住14日以上另贈洗衣用餐折扣，詳情請上官網查詢或致電02-2523-8000轉訂房組。

晶華國際酒店集團疫情期間率先不裁員，不減薪並建議政府超前部屬實施員工薪資補貼、開設企業培訓專班、減免稅金以紓緩觀光服務業所受到的衝擊。台北晶華也嚴格執行防疫措施，創業界之先，於空調出風口安裝「UVC滅菌設備」確保空氣清淨；大門則配備美國軍用等級「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢；全館落實消費實聯制、外帶外送美食備餐實名制以及免下車取餐得來速服務。晶華打造陸上郵輪轉型為城市度假酒店、經營「晶華美食到你家」電商平台成為全世界飯店產業的創新典範，同仁攜手達成企業使命：把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣。