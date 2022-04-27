台北新板希爾頓酒店　「福虎慶端午」節慶粽禮

五月連假還沒到，餐飲、旅宿業者紛紛開始佈局端午節，欲再闢外帶業績！新北唯一國際飯店，台北新板希爾頓酒店館內青雅中餐廳祭出「福虎慶端午」節慶粽禮。館內餐飲團隊年年推陳出新，今年更打出「創意、台式、甜粽」一袋全都有，準備要擄獲饕客們的味蕾！每組５入，原價1,288元，凡於5月20日前預訂、付款即可享8折早鳥優惠，只要1,030元，大量訂購另有折扣優惠。除了粽子口味多樣豐富，凡購買節慶粽禮，即贈品牌單寧保冷袋，搭配粽子送禮、自用兩相宜。訂購專線：02-2958-3975青雅中餐廳、或上官網查詢。

端午美餚上桌 台北新板希爾頓酒店「福虎慶端午 粽禮」滿足全家味蕾

保冷提袋大走質感單寧風！牛仔色拼接精品橘 送禮、自用兩相宜

為搶攻端午節慶外帶商機，台北新板希爾頓酒店向來熱賣的端午禮盒今年口味再創新，由餐飲團隊遵循古法加入創新元素，要讓消費者在家也能品嘗奢華端午粽子饗宴。禮盒內包含、「花雕雞肉粽」、「招牌蛋黃鮮肉粽」、「紅藜松露蔬福粽」、「湖州相思豆沙粽」各乙入，還有超豪華「極品虎掌帝王粽」乙顆，其中「花雕雞肉粽」由花雕雞飯概念發想，主廚特選陳年花雕酒醃漬肉質鮮嫩的仿雞腿肉，搭配充滿彈性的長糯米，並加入香氣濃郁的鹹蛋黃，每口都能吃到甘醇濃厚的酒香，傳遞濃濃粽意與祝福。「招牌蛋黃鮮肉粽」改良台式南部粽手法，嚴選在地上等豬肉，搭配整顆紅潤剔透的鹹蛋黃，特製醬汁慢燉，入口重溫記憶中家鄉的好滋味。「紅藜松露蔬福粽」誰說素粽枯燥乏味！此次嚴選被譽為「珍味之王」的松露與紅藜及蓮子搭配，不僅將美味層次推往高峰，更流露奢華的養生氣息，清爽不膩口是絕佳的素粽首選。「湖州相思豆沙粽」豆沙餡綿密清甜、搭配湖洲粽的製程手法，口齒留香，絕對讓人上癮！最後，頂級奢華的「極品虎掌帝王粽」大走海陸頂級食材風！選用高檔配料，虎掌（蹄筋）、整顆鮑魚、干貝等奢華食材，讓饕客猶如帝王般的頂級享受。

此外，即日起預訂「福虎慶端午 粽禮」，每組５入，甜、鹹、香、素口味一次擁有、另贈品牌單寧保冷提袋，採用牛仔單寧色系、並搭配精品橘色，大膽創新跳色，不論是送禮、或是自用都很適宜，台北新板希爾頓酒店「福虎慶端午 粽禮」原價1,288元，凡於5月20日前預訂付款即可享1,030元早鳥優惠。訂購專線：02-2958-3975青雅中餐廳、或上官網查詢。