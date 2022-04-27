俄國把天然氣當武器 波蘭、保加利亞遭「斷氣」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）上個月揚言不付盧布就不賣天然氣的俄國，果然「言出必行」，宣布27日起停止對波蘭與保加利亞供應天然氣。兩國氣得指控俄國此舉是種「勒索」，並試圖分化西方盟友。

綜合美聯社、BBC與路透報導，就在美國等國家允諾擴大軍援烏克蘭、波蘭宣布新一波對俄制裁後，克里姆林宮旋即以手中最有利的能源籌碼作為報復。國營俄羅斯天然氣工業公司Gazprom表示，4月至今未收到波蘭與保加利亞的盧布付款，即日起斷供。

由於俄羅斯天然氣管線會經過波、保二國，Gazprome也警告其不得在未經許可的情況下擅自動用本應輸往他國的天然氣，否則就會大砍供應量。波蘭國營天然氣公司PGNiG證實了這項消息，表示會祭出所有法律手段要求賠償。

此一舉措尚不致立刻帶來嚴重後果，畢竟多年來歐洲國家便努力尋求替代來源，再加上夏季即將來臨，對民生衝擊有限。然而，普丁的這一步棋，讓歐盟長久以來的噩夢終於成真，克里姆林宮更威脅會對其他歐洲客戶比照辦理，歐盟不得不召開緊急會議商討對策。

消息一出，天然氣價格應聲上漲，而普丁也達成了其目的，盧布匯率27日獲得激勵，來到76盧布對1歐元，漲了1.1%，72.82盧布兌1美元，升幅1%。普丁3月撂狠話下令天然氣交易以盧布計價，就是因全球大舉制裁導致盧布重貶。

俄羅斯這種違約的不講理作風，並非沒有風險。就目前而言，歐洲每日向俄國支付4億美元的天然氣款項，倘若斷了歐洲這塊市場，普丁也是大失血。理論上，俄國可透過海運將石油賣予中國與印度，但西伯利亞的亞馬爾半島是俄羅斯天然氣儲量最大地區，該處與中國並無管線相連，俄國也缺乏可出口液化天然氣的能耐，欲轉銷他處，實非易事。

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