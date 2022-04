將日本天皇與希特勒並列 烏克蘭招致批評撤照道歉

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)在這場俄烏大戰中,烏克蘭政府善於製作各種影音素材,透過社群媒體激勵士氣、博取支持,但本月初卻踢到鐵板。一支宣傳影片,將日本昭和天皇(Emperor Hirohito)與希特勒(Adolf Hitler)、墨索里尼(Benito Mussolini)並列,引發軒然大波,日本強烈抗議,烏方迅即移除致歉。

美聯社報導,烏克蘭官方推特(Twitter)4月1日發布的這支1分21秒的影片,於1分11秒左右出現了三人頭像,文字敘述1945年成功擊潰反法西斯主義與納粹主義,今日則將打敗「俄西斯主義」(Ruscism)。

天皇被拿來與二戰時期的獨裁者相提並論,激怒了日本人民,內閣官房副長官磯﨑仁彦也向烏國提出正式抗議,表示此舉極為不當,日方甚感遺憾。為了平息眾怒,烏方24日已將影片中的天皇照片刪去並鄭重道歉,表示「無意冒犯友好的日人」,並解釋影片製作者對歷史「缺乏了解」。



日本昭和天皇攝於1967年9月(圖/美聯社)

日人的憤怒不難理解,畢竟開戰以來,日本對烏克蘭與接收該國難民的鄰國已馳援3億美元,也協助安置數百名難民。烏克蘭清楚,不趕緊滅火,恐怕會使這位亞洲的重要盟友棄其而去。

然而,仍有不滿民眾持續抨擊烏克蘭,認為日方沒有必要承受這種污辱,應停止援助烏國。亦有人認為,就算要援引歷史,也應選擇東條英機,當年的內閣總理大臣。他是二戰時期日本軍國主義的代表人物,在他任內發動了珍珠港事變,犯下了不少戰爭罪,戰後被軍事法庭判為甲級戰犯,處以絞刑。

另一種聲音,對於日本要求撤照烏方就照辦的做法,頗有微詞,指其是一種審查,而烏方的讓步也開了不良先例,壯大了日本保守派的底氣。此一右翼團體對日本的侵略過往抱持否認或懷疑態度,致力改寫該國戰爭歷史。

