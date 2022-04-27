將日本天皇與希特勒並列 烏克蘭招致批評撤照道歉

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在這場俄烏大戰中，烏克蘭政府善於製作各種影音素材，透過社群媒體激勵士氣、博取支持，但本月初卻踢到鐵板。一支宣傳影片，將日本昭和天皇（Emperor Hirohito）與希特勒（Adolf Hitler）、墨索里尼（Benito Mussolini）並列，引發軒然大波，日本強烈抗議，烏方迅即移除致歉。

美聯社報導，烏克蘭官方推特（Twitter）4月1日發布的這支1分21秒的影片，於1分11秒左右出現了三人頭像，文字敘述1945年成功擊潰反法西斯主義與納粹主義，今日則將打敗「俄西斯主義」（Ruscism）。

天皇被拿來與二戰時期的獨裁者相提並論，激怒了日本人民，內閣官房副長官磯﨑仁彦也向烏國提出正式抗議，表示此舉極為不當，日方甚感遺憾。為了平息眾怒，烏方24日已將影片中的天皇照片刪去並鄭重道歉，表示「無意冒犯友好的日人」，並解釋影片製作者對歷史「缺乏了解」。



日本昭和天皇攝於1967年9月（圖／美聯社）

日人的憤怒不難理解，畢竟開戰以來，日本對烏克蘭與接收該國難民的鄰國已馳援3億美元，也協助安置數百名難民。烏克蘭清楚，不趕緊滅火，恐怕會使這位亞洲的重要盟友棄其而去。

然而，仍有不滿民眾持續抨擊烏克蘭，認為日方沒有必要承受這種污辱，應停止援助烏國。亦有人認為，就算要援引歷史，也應選擇東條英機，當年的內閣總理大臣。他是二戰時期日本軍國主義的代表人物，在他任內發動了珍珠港事變，犯下了不少戰爭罪，戰後被軍事法庭判為甲級戰犯，處以絞刑。

另一種聲音，對於日本要求撤照烏方就照辦的做法，頗有微詞，指其是一種審查，而烏方的讓步也開了不良先例，壯大了日本保守派的底氣。此一右翼團體對日本的侵略過往抱持否認或懷疑態度，致力改寫該國戰爭歷史。

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已修改的影片：