【專訪】廢棄物打造防疫病房！台灣小智研發創始人黃謙智談再生設計

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）我們常聽到回收廢棄物可以再利用，現在連防疫病房也能由垃圾打造！小智研發創辦人黃謙智透過再生設計，應對疫情時代下的社會轉變，成功化垃圾為奇蹟。

新冠肺炎爆發後，世界疫情瞬息萬變，各國醫療量能吃緊，環保產業應對變化快速的社會，該如何提出貢獻？來自台灣的小智研發（MINIWIZ），接受台灣英文新聞專訪，談論最新再生設計專案如何吸引全球目光。

小智研發創辦人黃謙智為跨界建築師，關注建築與廢棄物再生循環，擁有美國康乃爾大學建築學士和哈佛大學建築碩士，曾榮獲「紐約傑出創業家獎」，這次他與小智研發打造「模組化病房」（MAC Ward），盼成為台灣防疫的最佳助力，更曾受英國媒體《經濟學人》專題報導。

小智研發主張「越簡化越聰明」（It is wise to minimize），希望透過最少、最小的垃圾材料，去打造碳足跡、毒性產品最少的建築。

黃謙智表示，作為建材，最無所不在的材料就是垃圾，在經過與團隊的研究後，他發現人們都不會考慮如何再利用垃圾，就直接把它們丟棄，而產業與逆向物流（reverse logistics）之間的脫節，導致沒有任何一方承擔成本與責任，令人十分沮喪。

黃謙智說，他因此決定打造小智研發，然而垃圾的規模如此之大、充滿動態性又非常混亂，同時又有很大卻很統一的需求需要滿足，因此如何將其業務規模擴大到與循環經濟的規模一樣，是公司遇到最主要的難題。

黃謙智思考解決方案，終而領悟到讓這些完全不同角色相遇的市場，就是建築產業。黃謙智說「建築領域是多樣化的，沒有人想要到處都是同樣的空間。」

因此，小智研發與輔大醫院合作，開發「模組化病房」（MAC Ward），將垃圾與回收物等資源，在建築物和未充分利用的空間中建構普通病房、重症加護病房或隔離病房。

「模組化病房」的設計針對快速運​​輸和組裝進行了優化，並使用環保的材料來滿足ESG的合規性，也就是Environmental(環境)、Social(社會)、Governance(公司治理)。

該項目是在2020年5月至2021年6月期間所開發，當時正值新冠肺炎的高峰期。當時世界處於停滯狀態，工廠停工、貨物停運、醫療量能吃緊。

而「MAC病房」的建造能將當地垃圾和被浪費的資源化為拯救人們生命的物件，這組病房的開發最終被用作新冠肺炎的治療中心。

黃謙智表示，他最自豪的成就之一成本，這組病房的建造成本並不比使用傳統建築材料建造的病房高。

不只是「MAC病房」，小智研發也有「環生零耗機」（TRASHPRESSO ）和與冠德建設合作的專案正在進行中，盼能為台灣環境保護帶來更多轉變。

根據黃謙智，「環生零耗機」是世界上第一個可移動的塑膠和織物廢料回收機。滿載的太陽能裝置可驅動機器自動清洗、切碎、熔化和模製當地收集到的垃圾。不只是減少碳足跡，「環生零耗機」也支持當地創意與工程發揮，並立即使當地經濟受益。

黃謙智說，他相信人們已經看到了永續的價值，尤其是那些靠近學校和醫院的人。為了服務更多的社區，小智研發也在努力進一步縮小服務的單位規模。

在與冠德建設合作的專案中，小智研發打造ESG創新實驗室，這裡結合了所有小智研發的知識、技術和經驗。

黃謙智說，教室使用的材料不僅是天然和可回收材料的結合，還具有抗病毒和抗菌的作用。此外，教室還使用「MAC病房」的系統，在該系統下安裝的牆板與乾式結構的建造，使其易於拆除與改造。

小智研發邁入第17年，公司正持續努力讓合作夥伴理解永續發展的急迫性，也持續幫助政府與社區實踐ESG目標。