【430國際不打小孩日】人本推「Give Me 5」口訣　籲大人冷靜5秒減少體罰

人本教育基金會2006年起，在台灣響應舉辦430國際不打小孩日相關活動，今年是第17年。台灣的教養觀念一直在改變，更多非暴力的教養方式，在台灣許多家庭中創造美好的親子關係，讓父母更快樂，孩子也有更好的發展環境

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）每年4月30日是「國際不打小孩日」，人本教育基金會今（27）日舉行「430 國際不打小孩日」記者會，並分享「Give Me 5」口訣，請大人在關鍵時刻給自己和孩子5秒，讓情緒降落。

記者會主持人邵大倫表示，我們是被從小打到大的，而且學校跟家長聯手，一氣呵成。國小有一次因為說髒話，被老師捏著臉，直接打了一巴掌，那是我第一次被打巴掌，也在心裡面留下不可抹滅的傷痕。

以前，確實把體罰當作最方便的方法，可以最快讓小孩把嘴閉上的方式，但這不是最好的教養方式。我們的教養方式須要往前進，用讓父母快樂、對孩子友善的方式，不打小孩。

而人本教育基金會分享這是分享的五個口號很好記，「Give Me 5停看聽說愛」：給自己五秒鐘，【停】止體罰、【看】見需求、【聽】懂對方、【說】出心聲、【愛】好愛滿，也有《愛的手冊》來提供父母更多和孩子對話的方法。希望大家一起來努力，讓台灣在「禁止家內體罰」的重要階段，一起凝聚共識。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，2006年人本在台灣這塊土地上，響應國際活動，辦了台灣的第一場430不打小孩遊行，當時已有「打球不打小孩、打電腦不打小孩……」等口號。今年430能夠有這麼大的進展，推出影片、音樂、茶包等……要特別感謝偉門智威廣告公司的公益計畫，給我們很多夢想的勇氣。

當時到偉門智威，看到430不打小孩日的各種創意發想，不禁起雞皮疙瘩。怎麼這麼厲害！有這麼多年輕人都一起發想，要與社會、與家庭溝通不打小孩的理念。在看到Give Me 5的概念時，實在覺得這比人本教育基金會還人本，這麼貼近家長和孩子的需求，請大家給自己五秒鐘，來脫離打小孩的循環與鎖鏈。

我們成立30多年，從來沒有想過可以拍公益短片，畢竟媒體提到人本，多半是「人本執行長馮喬蘭怒批……」，但這次讓我們有機會，順著Give Me 5的概念，發展出《因爲愛、學會愛》公益短片。

與各界合作過程中，人本滿滿感謝，感謝義美和鐳洋科技的贊助，協助讓影片可以順利拍攝完成，感謝農村武裝青年、吳志寧、徐海景（瓢蟲叔叔）的支持，讓我們能夠推出了《430親子動》音樂體操。

我們也要感謝義美、家樂福基金會，全台灣家樂福超商、門市和義美的門市，都會成為430不打小孩基地。基地會貼上標章「不打小孩」，還會提供讓家長覺得「可以辦到」的不打小孩密笈，讓家長有信心：「我們可以不讓下一代承受我們身上的傷痕。」

我們第一次與茶日子談合作時，除了感受到茶日子的熱情，第一次見面彷彿已經一起推動不打小孩很久了。

有一句話說，養大一個小孩需要一整個國家的力量，在大家齊心齊力為小孩努力的工作中，我們深刻的一再感受到，愛可以喚起愛的能力，也感受到愛的力量可以有這麼大。民間動員起來，帶動更多人參與，對家長提供支援。

不只民間，我們也期待政府動起來，提供更好的家庭教養支援，讓台灣這塊土地上，不論大人還是孩子，我們都可以活得更自由更自在。

公益大使六月表示，我覺得與小孩相處，要用愛為出發點。很多時候小孩的情緒沒有出口，我們只看到小孩在哭，但沒有看到後面小孩的原因。現代人都很匆忙，Give Me 5，給自己五秒鐘，真的需要練習。家長需要有時間停下來，讓小孩有空間說出自己的感受，用說替代哭，有一個情緒的出口。

台灣偉門智威廣告公司執行創意總監Lulu表示，現代人壓力大，下班看到小孩看電視不洗澡，有時候就會脫口而出：「我數3秒喔！，你再不去洗澡我就……」。但其實冷靜想一下，我下班有時候也會很累，想先看電視再去洗澡，或是電視演的正精彩，不想被打斷。這樣想想就有點後悔，這樣看來，5秒鐘，說不定是給家長的機會，讓自己不會說出後悔的話。

義美食品公司公共事務室沈慕牧表示，感謝人本給義美機會，義美今年88周年，之前我們的公益活動，比較多注重在食品安全，這次和人本的合作，讓我們有機會擴展公益活動的範疇，為台灣家庭相處、教養方式的進展，出一份力。

鐳洋科技公司田居正協理表示，沒有任何一件事情能比得起我們對孩子的愛和照顧。作為企業主，我們談到不打小孩的議題，有時候會聯想到家長的壓力問題。對鐳洋科技來說，打造幸福企業環境、讓員工發展才能、在職場上獲得尊重及壓力釋放，比較不那麼容易在家庭相處時暴怒，是一個重要的價值，我會持續往這個方向發展。」

茶日子Dae by Day翁啟倫執行長表示：，我也是兩個小男孩的爸爸，昨天忍不住想要動手的時候，我想起來GiveMe5，停了5秒，沒有打下去，現場的氛圍一下子就改變，小孩覺得爸爸很有耐心，眼神也不一樣了，對家庭相處上，真的幫助很大。

家樂福文教基金會企劃楊文英副理表示， 家樂福2018年開始推動食物轉型，深信每個人都值得最好的，同樣的理念下，家樂福希望推動面對孩子，要有更多理解與耐心的理念，讓每位孩子都能獲得好的陪伴與對待。

各界對更好的教養方式有所期盼，也以具體的行動支持父母、孩子，讓我們能夠推出《因為愛，學會愛 #GiveMe5》公益短片，特別感謝台灣偉門智威廣告公司的公益計畫，北猿影像有限公司，以及六月、楊鈞訸（檸檬）的支持，讓我們有機會以公益影片，來請大家記得「別打壞了愛」。

5/10在立法院，人本將舉辦座談會

我們深知推動「停止家內體罰」，真正關鍵重要的是，相關配套措施，理念及教養方法的推動，以及政府提供友善育兒的資源與環境。父母需要支援系統，而國家政府有責任提供。所以我們想，在討論法條如何立定之前，先來討論相關配套要如何準備，因為這是現在就可以開始的工程。

我們需要讓家長知曉，終止體罰並不是國家要剝奪父母管教的方式，而是全面支持家長使用更有效，不傷害自己、孩子、家庭的教養方式。

人本將在5/10上午10點至中午12點，於立法院紅樓301會議室舉辦「落實家內零體罰，政府該做什麼事？」國際座談記者會，將邀請國內外學者專家、立法委員，一同藉由友邦經驗，探討對家庭教育、家長支援體系的配套措施。