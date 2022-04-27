中華電信參展2022 Secutech台北國際安全科技應用博覽會

「2022 Secutech台北國際安全科技應用博覽會」今(27)日盛大 開跑，由賴清德副總統蒞臨現場揭開序幕。中華電信展出「 智慧資安、智慧交通、科技執法」三大智慧安全科技應用， 結合雲端科技、資安防護與物聯網技術應用，建構智慧安全平台， 鞏固數位創新科技應用。開展第一天即吸引大批來賓及廠商參觀， 展現中華電信善用核心專業能力及數位創新成果。

中華電信運用「科技執法」建構智慧城市多場域應用， 以自主研發的AI智慧影像辨識技術及首創的雲端租賃模式， 導入桃園市與新竹縣等地區。自2021年於桃園市啟用20處「 租賃式科技執法」，透過影像辨識舉發闖紅燈、紅燈越線、 紅燈左右轉等用路人違規行為，大幅降低45％交通事故率。 新竹縣自今年3月起於易肇事路口及重點違規路段， 啟用全天候科技執法，至今取締闖紅燈約252件、 未依標誌標線指示行駛10,251件、跨越雙白線5,873件， 讓警方執法事半功倍，有效降低違規行為，提供安全的用路環境。

「智慧交通」以5G智慧車路雲端服務，將車、道路、 雲端與用路人資訊結合，透過基地台與路側設備互動及5G低延遲、 大連結的網路環境，建構智慧型交控場域， 可兼顧路口安全與運輸效率，今年下半年將於高雄市、 台中市以及公路總局苗栗工務段三個場域進行試辦。透過5G與C- V2X車聯網技術提供緊急車輛優先通行之號誌解決方案， 透過異質網路整合，有效提升服務可靠度、可擴充彈性， 同時考量建置成本與未來系統擴大場域佈建的可行性。

面對聯網裝置發展及網路新興應用科技帶動， 其衍伸之資訊安全威脅已演變成橫跨IT、 OT與供應鏈的複雜攻擊，挑戰也更加嚴峻，中華電信運用AI建構 資安防護系統，持續研析風險防護對策與服務， 由資安評級鏈結國際資安標準，並與政府、 國際資安組織建立聯防機制， 有效發掘台灣地區特有的威脅情資及阻擋攻擊行為， 在固網及5G行動網路提供資安防護服務，服務涵蓋「入侵防護」、 情資聯防「企業防駭守門員」、「DDoS防護服務」， 杜絕惡意攻擊，並用「區塊鏈與NFT技術」 打造不可竄改之身分認證平台，提供全方位的物聯網資安防護能量。