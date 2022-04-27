世界級人才在新北！FRC機器人競賽奪5獎項臺灣區賽最強 巿政會議獻獎

臺灣第一次由新北巿與鴻海教育基金會共同主辦世界級「FIRST Robotics Competition機器人競賽(簡稱FRC)」臺灣區賽，為全球各國高中界機器人大賽中最高等級的比賽；這次競賽全國共有35支隊伍參加，新北市參賽學校分別奪得聯盟冠軍及亞軍，更一舉拿下評審獎、新秀啟發獎、榮譽意象獎，堪稱參賽縣市最大贏家，得獎團隊今(27)日於市政會議進行獻獎，侯友宜市長特別勉勵學生立足臺灣，邁向國際。
FRC競賽過程考驗參賽師生程式設計、數據分析、機械設計及製作等技巧，也挑戰團隊溝通、行銷公關、商業營運、外語多元能力，且受到國外頂尖大學高度重視，如麻省理工、哈佛大學等都會固定在美國FRC會場設立攤位，招攬潛力股學生入學就讀。
此屆崇光女中在教育局FRC競賽扎根計畫培訓下，全女子隊伍首度參賽就拿下聯盟冠軍及新秀啟發獎實屬難得。指導老師洪子銘表示，參賽隊員擁有細膩觀察思考，勤奮努力達到目標的毅力與自信，在設計上以實用為重，隨機應變快速面對解決問題。高二葉柏秀同學表示，全女生隊伍最大弱點就是力量和體力，沒辦法長時間工作，也無法輕易搬運較重的機構或材料；但可以用勤奮熱忱來彌補。「原先想就讀工科，參加比賽後，更堅定志願，發現自己比想像中的還熱愛這個領域，更希望未來能夠朝這方面發展。」
這次安康高中擔任臺灣區競賽承辦學校，除了獲得聯盟亞軍佳績外，更是競賽計畫領頭羊。從去(2021)年9月開始負責新北FRC競賽扎根計畫中培訓新進FRC團隊，更秉持互助共好精神，規劃相關培訓課程舉行練習賽，讓新北各隊伍能夠透過練習賽熟悉競賽流程並改進機器人，因此榮獲評審獎。高二楊子萮同學表示：「more than robots，我們學到的不只有如何製作機器人，樂於分享、共好才能讓團隊變得更精進。」
板橋高中首度打破各校「一校一隊」傳統，組成2隊選手參與FRC競賽。其中一隊去年拿下全台MakeX 機器人冠軍及世界賽資格，又想挑戰FRC競賽，賽前向美國總部申請成立第二支隊伍，更自掏腰包付高達6,000元美金的報名費。另一隊FRC則在三年前成立，己經參與多次賽事，去年曾榮獲最佳工程設計獎，今年又拿下榮譽意象獎，展現長期扎根機器人教育之成果。
教育局長張明文表示，新北市透過教育整合民間力量推動「新北自造城」，新北自2013年推動創客教育，發揮創客精神培育創意人才，新北創客123就是1個idea、2人一起動手做、三五好友齊分享，跟極富教育意義的FRC大賽的理念相同。期盼透過新北市成為臺灣培養國際人才基地，鼓勵師生參與比賽，讓學生挑戰創新的熱情及堅持不放棄的能量一直繼續保持延續，未來成為世界級的優質人才。
安康高中擔任臺灣區競賽承辦學校，除了獲得聯盟亞軍佳績外，同時負責新北FRC競賽扎根計畫中培訓新進FRC團隊。(照片來源：新北市教育局提供)
板橋高中首度打破各校「一校一隊」傳統，組成2隊選手參與FRC競賽，今年拿下榮譽意象獎，展現長期扎根機器人教育之成果。(照片由新北市教育局提供)
崇光女中全女子隊伍首度參賽就拿下聯盟冠軍及新秀啟發獎。(照片由新北市教育局提供)