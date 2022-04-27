世界級人才在新北！FRC機器人競賽奪5獎項臺灣區賽最強 巿政會議獻獎

臺灣第一次由新北巿與鴻海教育基金會共同主辦世界級 「FIRST Robotics Competition機器人競賽(簡稱FRC)」臺灣區賽， 為全球各國高中界機器人大賽中最高等級的比賽；這次競賽全國共有 35支隊伍參加，新北市參賽學校分別奪得聯盟冠軍及亞軍， 更一舉拿下評審獎、新秀啟發獎、榮譽意象獎， 堪稱參賽縣市最大贏家，得獎團隊今(27)日於市政會議進行獻獎 ，侯友宜市長特別勉勵學生立足臺灣，邁向國際。

FRC競賽過程考驗參賽師生程式設計、數據分析、 機械設計及製作等技巧，也挑戰團隊溝通、行銷公關、商業營運、 外語多元能力，且受到國外頂尖大學高度重視，如麻省理工、 哈佛大學等都會固定在美國FRC會場設立攤位， 招攬潛力股學生入學就讀。

此屆崇光女中在教育局FRC競賽扎根計畫培訓下， 全女子隊伍首度參賽就拿下聯盟冠軍及新秀啟發獎實屬難得。 指導老師洪子銘表示，參賽隊員擁有細膩觀察思考， 勤奮努力達到目標的毅力與自信，在設計上以實用為重， 隨機應變快速面對解決問題。高二葉柏秀同學表示， 全女生隊伍最大弱點就是力量和體力，沒辦法長時間工作， 也無法輕易搬運較重的機構或材料；但可以用勤奮熱忱來彌補。「 原先想就讀工科，參加比賽後，更堅定志願， 發現自己比想像中的還熱愛這個領域， 更希望未來能夠朝這方面發展。」

這次安康高中擔任臺灣區競賽承辦學校，除了獲得聯盟亞軍佳績外， 更是競賽計畫領頭羊。從去(2021)年9月開始負責新北FRC競 賽扎根計畫中培訓新進FRC團隊，更秉持互助共好精神， 規劃相關培訓課程舉行練習賽， 讓新北各隊伍能夠透過練習賽熟悉競賽流程並改進機器人，因此榮獲 評審獎。高二楊子萮同學表示：「more than robots，我們學到的不只有如何製作機器人，樂於分享、 共好才能讓團隊變得更精進。」

板橋高中首度打破各校「一校一隊」傳統，組成2隊選手參與FRC 競賽。其中一隊去年拿下全台MakeX 機器人冠軍及世界賽資格，又想挑戰FRC競賽， 賽前向美國總部申請成立第二支隊伍，更自掏腰包付高達6,000 元美金的報名費。另一隊FRC則在三年前成立， 己經參與多次賽事，去年曾榮獲最佳工程設計獎， 今年又拿下榮譽意象獎，展現長期扎根機器人教育之成果。

教育局長張明文表示，新北市透過教育整合民間力量推動「 新北自造城」，新北自2013年推動創客教育， 發揮創客精神培育創意人才，新北創客123就是1個idea、2 人一起動手做、三五好友齊分享，跟極富教育意義的FRC大賽的理 念相同。期盼透過新北市成為臺灣培養國際人才基地， 鼓勵師生參與比賽，讓學生挑戰創新的熱情及堅持不放棄的能量一直 繼續保持延續，未來成為世界級的優質人才。

安康高中擔任臺灣區競賽承辦學校，除了獲得聯盟亞軍佳績外，同時負責新北FRC競賽扎根計畫中培訓新進FRC團隊。(照片來源：新北市教育局提供)

板橋高中首度打破各校「一校一隊」傳統，組成2隊選手參與FRC競賽，今年拿下榮譽意象獎，展現長期扎根機器人教育之成果。(照片由新北市教育局提供)

崇光女中全女子隊伍首度參賽就拿下聯盟冠軍及新秀啟發獎。(照片由新北市教育局提供)