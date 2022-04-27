北富銀繳稅優惠好貼心 刷富邦卡享最高24期0利率

近來疫情升溫衝擊各行各業營運， 加上物價持續看漲及國內外升息壓力， 讓不少納稅人相當憂心報稅時的現金周轉問題。 為舒緩國人繳稅壓力，台北富邦銀行特別推出一系列貼心繳稅優惠， 包括刷卡最高享24期分期0利率、綁定一卡通MONEY等支付工 具最高可享15%回饋，同時還提供0.06%起的信貸優利專案， 陪伴民眾輕鬆度過5月報稅季。

在信用卡部分，只要刷富邦卡繳稅，不限金額均享免手續費及分期0 利率優惠，其中針對綜合所得稅，全卡友可享3、6期分期0利率優 惠；若使用富邦帳戶自動扣繳信用卡帳單，可享12期分期0利率； 如果是該行白金理財(含)以上客戶且以富邦帳戶自動扣繳信用卡帳 單，可享18及24期分期0利率，讓卡友資金運用免煩惱。

在房屋稅部分，刷富邦卡繳稅可享3、6期分期0利率，若使用J卡 或尊御世界卡則單筆金額3萬元以下再享12期0利率。此外， 使用「台灣Pay」綁定富邦卡繳稅， 無論是繳綜所稅還是房屋稅皆可參加抽獎，有機會帶走休旅車、10 萬元現金、iPhone 13 Pro等豐富好禮。

北富銀表示，信用卡分期能夠有效遞延及分散現金支出， 避免金流出現缺口，只要對自身財務有充分掌握， 是相當實用且成本低廉的現金管理工具。富邦卡自去年起新增18期 及24期繳稅優利方案後，成功吸引納稅族群， 與前年相比刷卡繳稅金額成長達40%，繳稅人數成長率近60%， 可見信用卡分期已成為國民納稅的新利器。

同時，北富銀也發現選擇24期分期繳稅的卡友中，有近3成是稅金 超過百萬的納稅大戶。隨著全球升息潮逼近，投資市場波動加劇， 使用信用卡分期繳稅可讓投資人在扣款前保有現金運用的彈性， 能進行更靈活的短期投資或配置調度，提高現金流產值， 因此也相當受大戶歡迎。

至於習慣以現金繳稅的民眾， 北富銀建議可使用富邦簽帳金融卡繳交綜所稅，若在報稅截止前使用 LINE Pay、街口等行動支付工具綁定富邦簽帳金融卡完成3筆以上消費 ，即可享繳稅稅額0.3%回饋，每戶回饋上限200元刷卡金； 或是用悠遊付或一卡通MONEY首次綁定北富銀一般存款帳戶或數 位存款帳戶繳稅，享最高15%回饋，每人最高可回饋1,700元 ，對錢包不無小補，想輕鬆拿回饋的納稅人可別錯過。

為避免民眾繳稅後資金卡關，北富銀同步推出線上信貸優惠專案， 即日起至5/31，線上申辦富邦信貸可享前2期0.06%、第3 期起2.35%利率優惠，民眾只要備妥必要證明，24小時隨時皆 可上線申辦，相當快速簡便，如果能提供繳稅證明， 手續費還可再折抵2,000元，貸款額度最高300萬元， 輕鬆滿足短期資金周轉需求。更多詳情可參閱北富銀官方網站：ht tps://www.fubon.com/banking/