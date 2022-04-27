3年翻轉14漁港 新北邀您嗨漁港樂生活

新北市政府漁業及漁港事業管理處今(27)日於市政 會議上發表專題報告「嗨漁港樂生活」，提出「 邀請民眾走入漁港體驗生活，進而身心健康快樂」的核心理念， 呈現過去3年，透過14處漁港的翻轉及漁業的創新， 提供民眾飲食、心靈、參與永續、休閒等各方面的生活體驗。

新北市28個漁港分布於145公里長海岸線， 各具獨特的景色及產業，漁業處「嗨漁港」計畫，陸續翻轉14處漁 港工程及硬體設施的改善，不僅屢屢獲獎，深受漁民好評，並且將漁 港建設融入美學，興建首座青春山海線圖騰漁具倉庫、 設置下罟子浮動碼頭及淡水第一漁港活化再造工程， 讓漁港成為在地特色景點，提供民眾休憩的場所。除了硬體面， 更舉辦北海岸時尚藝術季、瘋草里大咬運動會、 漁人碼頭仲夏繽紛樂、深澳漁港光雕水舞秀等漁港活動， 讓民眾體驗超乎想像的漁港風貌， 獲十大魅力漁港的卯澳漁港則透過里海小學堂等漁村文化推廣， 成為最佳心靈角落，並激發當地人對於在地特色漁港的榮耀感。

飲食方面，除了首開元宇宙虛擬魚市開啟全新銷售方式，更與5星飯 店、知名網購平台、餐廳合作推出限定料理及限量宅配產品， 讓更多人吃的到新北優質海鮮。飲食之外， 也注重海洋生態及漁業資源議題，持續清除及回收海洋廢棄物， 維護生態環境，並積極進行海洋保育及資源復育， 全國首創美灩山中間育成基地增加放流成功率、珊瑚小學堂培植12 00株以上的珊瑚，以及設置第一個完全禁漁的野柳保育區， 維護軟絲及生態復育成果，並持續推動放流及海洋教育課程， 讓民眾及學童一起來參與，共同為海洋盡一份心力， 不僅關心及參與的民眾能夠感到開心快樂， 更讓下一代有機會品嘗美味健康的海鮮，親近美麗的海洋。

新北市漁業處表示，現在到5月底的2022北海岸時尚藝術季正夯 ，歡迎到富基漁港及漁人碼頭觀看AR走秀及富基漁港學生設計師的 時尚展覽，6-8月將會有深澳漁港夜釣及淡水漁人碼頭煙火等夜經 濟休閒活動，9-12月則會有北海岸的萬里蟹及東北角的貢寮鮑， 邀請大家做好防疫措施，來到漁港嗨漁港樂生活。

新北市長侯友宜表示，新北市政府3年來翻轉14處漁港及創新漁業 通路，都讓漁民及市民非常肯定， 在海洋永續的保育及復育上也下了很多功夫，未來市府會持續努力， 秉持安居樂業的目標，把海岸線的各個點串連， 包含這些極具地方特色的漁港，讓市民可以多到青春山海線遊玩， 促進身心健康，體驗快樂生活。