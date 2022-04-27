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快篩實名制4/28上路　共1000萬份　按身分證尾數分流購買

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/27 15:57
中央流行疫情指揮中心宣布，家用快篩試劑販售實名制自明（28）日上路，1份有5支快篩、共1000萬份。（僅為示意圖）

中央流行疫情指揮中心宣布，家用快篩試劑販售實名制自明（28）日上路，1份有5支快篩、共1000萬份。（僅為示意圖）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）COVID-19國內疫情急速上升，民眾對於家用快篩試劑的需求增加，中央流行疫情指揮中心宣布，家用快篩試劑販售實名制自明（28）日上路，1份有5支快篩、共1000萬份，希望讓更多有需要的民眾買得到平價的實名制家用快篩試劑，也呼籲民眾別瘋搶和囤貨，購買有需要的量即可。

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陳時中表示，家用快篩試劑實名制販售模式為依循口罩實名制1.0，於藥局通路販售模式，販售地點在全國4909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所，販售對象是持有健保卡/居留證的全體民眾，無年齡限制，每人均可購買。

每輪開放購買時，每個身分證字號或居留證號僅能購買1次（可代購），另視情況公布下一輪日期；至於民眾最關心的販售價格則是1人1份5劑，每劑100元，共500元，共有1,000萬份可供購買。

針對分流機制，比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。

販售資訊可查詢中央健保署、衛福部食品藥物管理署、藥師公會全聯會官網。

另外，口罩實名制1.0從2020年2月6日實施，歷時2年多，多數藥局將於4月30日完成第一階段的任務，並轉為販售快篩試劑實名制)，5月1日起欲購買口罩實名制的民眾請至145家藥局購買。

快篩實名制4/28上路　共1000萬份　按身分證尾數分流購買

更新時間 : 2022-04-27 16:20 GMT+08:00

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