臺灣響應全民綠生活！環保署：自備飲料杯買飲料 7月起至少省5元

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院環境保護署27日表示，「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」將自今年7月1日上路，民眾自備飲料杯到手搖飲店、超商、速食店及超市買飲料時，至少享有5元的價差，並鼓勵業者自2023年元旦起，提供循環杯借用服務，同時授權地方政府於2024年底前提報限用塑膠一次用飲料杯的實施期程。

環保署於今年4月28日公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，自今年7月1日起，連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場在消費者自備飲料杯購買飲料時，須提供與未自備飲料杯至少5元價差。

此外，環保署還要求連鎖便利商店及連鎖速食店，自2023年1月1日起，提供循環杯借用服務，以減少一次用飲料杯用量，亦授權地方政府於2024年12月31日前，提報飲料店限用塑膠一次用飲料杯實施日期。

環保署表示，為建立臺灣循環杯借用服務，連鎖便利商店及連鎖速食店須免費提供循環杯借用服務，並規定2023至2025年應提供服務的門市比率分別應達5%、10%及30%，一次用飲料杯年度減量率則須分別達15%、18%及25%。

為使消費者了解業者是否提供自備優惠及提供循環杯借用服務，要求於營業場所應標示「自備飲料杯省＿元」或「免費借用循環杯」字樣，每字邊長至少五公分。

環保署指出，配合聯合國環境大會2022年3月2日宣示規劃於2024年擬定塑膠減量公約，並參照現行對免洗餐具管制方式，考量各地限制使用對象特性及區域條件等差異，授權地方政府因地制宜於2024年12月31日前提報飲料店限用包括發泡、未發泡之石化基塑膠、生物基塑膠及生物可分解塑膠等各式一次用塑膠飲料杯實施日期。

在法規尚未正式生效前，環保署提醒業者應儘速配合法規的公告實施期程，做好因應措施，調整結帳系統，並建立方便易用且符合食安規範的循環杯借用系統，透過鼓勵消費者自備及循環杯借用，響應全民綠生活。

圖片由行政院環境保護署提供

圖片由行政院環境保護署提供