4/27起台灣取消簡訊實聯制　戴口罩等防疫措施維持到5/31

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心宣布，今（27）日起取消簡訊實聯制，社交距離App將重新改版，呼籲民眾下載與多加利用；另外，現行戴口罩等防疫措施維持至5月31日。

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指揮官陳時中表示，簡訊實聯制自去(2021)年5月19日起實施，透過「疫調輔助平臺」整合簡訊實聯制資料，協助地方政府疫調人員掌握個案相關活動史及匡列接觸者等，達到防疫之目的。

但隨著本土疫情升溫，為因應疫情發展及防疫新階段之措施調整，即日起取消簡訊實聯制，也就是說民眾到公共場所不再需要掃實聯制，簡訊發送也將自明(28)日零時起退場，另外「臺灣社交距離APP」也將於這兩日改版和更新，鼓勵民眾下載及多家使用，該APP在廣泛使用下才能發揮最大成效。

陳時中說明，使用者只須下載安裝並開啟藍牙，APP即可記錄相關資料。民眾進入場域時僅需出示APP畫面，提供更便利之自主防疫方式。尚未安裝之民眾可至App Store及Google Play雙平臺下載使用。

其他防疫措施方面，陳時中強調，現行戴口罩等防疫措施仍維持至今(2022)年5月31日，除例外情形時得免戴口罩，外出時仍應全程佩戴口罩，相關規定說明如下：

唱歌時，維持須戴口罩。

下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

室內外從事運動。 室內外拍攝個人/團體照。 自行開車，車內均為同住家人，或無同車者。 直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。 農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。 於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。 於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。