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4/27起台灣取消簡訊實聯制　戴口罩等防疫措施維持到5/31

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/27 14:55
4/27起台灣取消簡訊實聯制　戴口罩等防疫措施維持到5/31

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心宣布，今（27）日起取消簡訊實聯制，社交距離App將重新改版，呼籲民眾下載與多加利用；另外，現行戴口罩等防疫措施維持至5月31日。

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指揮官陳時中表示，簡訊實聯制自去(2021)年5月19日起實施，透過「疫調輔助平臺」整合簡訊實聯制資料，協助地方政府疫調人員掌握個案相關活動史及匡列接觸者等，達到防疫之目的。

但隨著本土疫情升溫，為因應疫情發展及防疫新階段之措施調整，即日起取消簡訊實聯制，也就是說民眾到公共場所不再需要掃實聯制，簡訊發送也將自明(28)日零時起退場，另外「臺灣社交距離APP」也將於這兩日改版和更新，鼓勵民眾下載及多家使用，該APP在廣泛使用下才能發揮最大成效。

陳時中說明，使用者只須下載安裝並開啟藍牙，APP即可記錄相關資料。民眾進入場域時僅需出示APP畫面，提供更便利之自主防疫方式。尚未安裝之民眾可至App Store及Google Play雙平臺下載使用。

4/27起台灣取消簡訊實聯制　戴口罩等防疫措施維持到5/31

4/27起台灣取消簡訊實聯制　戴口罩等防疫措施維持到5/31

其他防疫措施方面，陳時中強調，現行戴口罩等防疫措施仍維持至今(2022)年5月31日，除例外情形時得免戴口罩，外出時仍應全程佩戴口罩，相關規定說明如下：

  • 唱歌時，維持須戴口罩。
  • 下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，且如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：
  1. 室內外從事運動。
  2. 室內外拍攝個人/團體照。
  3. 自行開車，車內均為同住家人，或無同車者。
  4. 直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。
  5. 農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。
  6. 於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。
  7. 於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。
  • 外出時有飲食需求，得免戴口罩。
  • 於指揮中心或主管機關指定之場所或活動(例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等)，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩
  • 營業場所及公共場域(含交通運輸)：應嚴格遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。
  • 賣場、超市、市場：依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。
  • 高鐵、臺鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區除外)、國內航班等交通運輸：於運具內(車廂、船舶、航空器)開放飲食。
  • 餐飲場所：應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。
  • 宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。
簡訊實聯制
實聯制
戴口罩

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