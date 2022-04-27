蔣渭水動漫紀錄片渭水驛站放映　游錫堃：沒有任何強權能欺凌台灣

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)蔣渭水文化基金會今(27)日發表《台灣維新蔣渭水》動漫紀錄片，立法院長游錫堃特別出席並表示沒有任何強權能欺凌台灣。

《台灣維新蔣渭水》動漫紀錄片耗時超過一年打造，今日於「渭水驛站」舉行發表會，其緊鄰蔣渭水大安醫院，也是台灣第一個文化啟蒙團體台灣文化協會本部舊址隔鄰歷史建築，別具意義。

立法院長游錫堃長期致力於台灣歷史教育與本土語言保存，今日出席發表會時談到蔣渭水為了醫國早逝，忍不住哽咽並指出，「蔣渭水是台灣典範，任何國家要欺負台灣就會三思，我們的表現不會輸烏克蘭」，今年二月，經濟學人智庫（EIU），2021年民主指數，台灣名列亞洲第1，全球第8，奠定今日民主成就。

游錫堃提及，蔣渭水不僅醫病醫人還醫國，耗盡寶貴一生，特別提到同志張晴川創作〈悼蔣渭水先生詩〉，「傷心身外一無餘，兒女遺孤猶在讀；剩得蕭條半卷書，親朋同志痛何如」，淋漓盡致道出蔣渭水生命的價值和意義。這部動漫紀錄片讓國人更加認識渭水先生對台灣的民主貢獻，國人如果有渭水先生堅毅不妥協的精神，沒有任何強權能欺凌台灣。

蔣渭水文化基金會表示，蔣渭水曾說要提攜台灣到極自由、極平等、極文明地位，動漫紀錄片呈現1920年代最活躍的革命家，有「熱血男兒」之稱的蔣渭水，在追求思想自由、文化平權、政治自治、經濟解放、社會平等無役不與，堅持不妥協，聲聲呼喚台灣維新，解放的台灣同胞的熱血事蹟。

蔣渭水出生地位於宜蘭，為了真實呈現其精采一生，紀錄片特別邀請康杰指導宜蘭腔，曾參與迪士尼公司逾百部動畫電影場景的美術製作周原吉、曾任日、美國電視網、宏廣動畫公司30年的王義得副導，及動漫大師杜福安，合力打造出430景的歷史場景，製作工程浩大費時一年多，原規劃30分鐘的紀錄片，延長為40分鐘，同時發行台語、華語、英語三種語言。

同時，會場舉辦「當文化鐘鼓聲響起」特展，以3D科技列印出蔣渭水在玉山頂大擂晨鐘暮鼓，撰寫台灣診斷書〈臨牀講義〉，也呈現1920年代豐富多元的台灣第一波公民自省自覺改造運動精彩動人歷史，並發表趣味生動的LINE貼圖，紀錄片自即日起可於渭水驛站觀賞。



動畫紀錄片及特展於渭水驛站登場(圖/台灣英文新聞)