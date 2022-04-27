4/27台灣本土+8822　增2例死亡、2例重症及14例中症

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增8,923例COVID-19確定病例，分別為8,822例本土個案及101例境外移入(84例為航班落地採檢陽性)，另新增2例死亡個案、2例重症及14例中症。



指揮中心表示，今日新增之8,822例本土病例，為4,268例男性、4,551例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年4月1日至4月26日，其中包含4,138例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(3,241例)，臺北市(1,892例)，桃園市(1,452例)，基隆市(476例)，臺中市(356例)，高雄市(268例)，花蓮縣(237例)，臺南市(179例)，宜蘭縣(135例)，新竹縣(110例)，彰化縣(98例)，新竹市(82例)，屏東縣(63例)，雲林縣(62例)，苗栗縣(53例)，南投縣(35例)，嘉義縣(24例)，臺東縣(23例)，嘉義市及澎湖縣(各12例)，金門縣(10例)，連江縣(2例)。





指揮中心指出，今日新增2例死亡個案(案30381、案35335)，分別為70多歲及50多歲本國籍男性，皆已接種2劑COVID-19疫苗。

案30381為本土病例，4月13日進行接觸者採檢，於今年4月14日確診，具癌症病史，屬重度感染個案，採安寧治療，未住加護病房，於4月20日死亡。

案35335為境外移入病例，具慢性病史，於今年4月16日自美國入境，落地採檢陰性後返宅居家檢疫。4月17日因出現咳嗽、流鼻水、嘔吐、頭痛等症狀就醫採檢後，個案要求自動離院返家，於4月18日確診，4月19日於住家經家人發現昏迷送醫，急救無效死亡。



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為58例男性、43例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自越南(12例)，西班牙及印尼(各2例)，澳大利亞、印度及菲律賓(各1例)移入，另82例調查中。入境日介於今年3月31日至4月26日。



指揮中心統計，截至目前國內累計76,938例確診，分別為10,618例境外移入，66,266本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計858例COVID-19死亡病例，其中843例本土，個案居住縣市分布為新北市415例，臺北市322例，基隆市30例，桃園市28例，彰化縣15例，新竹縣13例，臺中市5例，苗栗縣及花蓮縣各3例，宜蘭縣2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另15例為境外移入。