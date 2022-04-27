拓展全球市場！後量子密碼新創CHELPIS獲首輪兩百萬美元投資

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）新創池安科技 (CHELPIS)自2017年創立後，專注發展各式先進密碼應用科技，先後投入後量子密碼系統 (PQC, Post-Quantum Cryptography) 、加密貨幣錢包隱私技術，並持續與ARM以及中研院共同發表研究論文，該公司透過新聞稿宣布，今年4月完成首輪對外募資，總金額達200萬美元，未來將用於發展隱私密碼產品，拓展全球市場。

池安科技表示，首輪由義美高志明先生領投搭配國發天使基金完成募資，主要目的為協助完成抗量子攻擊密碼系統核心與隱私安全平臺產品，以解決先進量子電腦與網路攻擊的密碼安全問題，解決現今企業加密通訊、多雲連結、產品隱私安全需求，推出的安全連線產品 AORTA能大幅改進安全網路效能與降低資安攻擊後的橫向移動造成損失風險。

新產品已與國內智慧車載、5G安全通訊以及區塊鏈平台進行提供技術合作，並於今(2022)年完成各大公有雲以及國內各雲市集上架，未來規劃跨足工控安全、衛星通訊安全，有效解決勒索病毒攻擊等網路攻擊。另外，該公司積極拓展國際合作，已與歐美多家資安公司、上市公司等完成戰略合作，提供抗量子攻擊算法與零信任安全框架(Security Framework)。

池安科技說，CHELPIS的特色為密碼技術能廣泛的應用於區塊鏈產業、金鑰管理、各式安全通訊協定，全球多家冷錢、區塊鏈應用公司均採用該公司的核心技術，並於今年第一季完成與多家知名公司合資之FormosaVerse平台，預計第二季完成服務上線。