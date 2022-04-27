蝶迷們注意！歷時5年時代巨作《臺灣蝶類誌》中英文版全套出版

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺灣因地理環境特殊，生物資源豐富多樣，素有「蝴蝶王國」之美譽。林務局今（27）日發布好消息，該局和國立臺灣師範大學徐堉蜂教授合作，歷時5年編撰《臺灣蝶類誌》的中英文版套書已發行出版，蝶迷們終於可以完整收藏臺灣所有蝶種的生態及圖鑑資料。

臺灣的生物地理分布區位於東洋界和古北界交接處，特殊的地理位置，加上地形變化豐富，發展出各類型的生態系，因此具有高比例的特有種生物。

林務局表示，一般生物誌並不會將外來種或有疑問種等納入，而這套書中特別將外來種、疑問種及迷蝶共42種納入論述，是這套書比較不同的地方。由臺灣學者完成的這套書，可謂我國蝶類研究的里程碑，同時也激發日本想完成國家蝶類誌的雄心，因日本雖有眾多的蝶類研究者，但迄今尚未有日本蝶類誌的出版。

林務局說明，綜觀過去臺灣的蝶類研究幾乎全由日本人主導，甚至出版有關臺灣蝶類研究專書，如今終於由國內團隊完成臺灣蝶類誌的編寫；此外更值得欣慰的是日本蝴蝶學會已經把這套書的最新分類系統，製成表格供會員參考，並引發國外許多蝴蝶研究機構的關注，紛紛洽詢。

林務局表示，這套書歷時5年編纂，但之前的準備時間長達15年。徐堉峰教授接下這項艱鉅的使命後，就開始蒐集歷史文獻，以確定各蝶種模式標本存放的國家及地點。尤其臺灣很多蝴蝶的模式標本散落在英國、德國及日本3個國家，團隊數次走訪，將模式標本及採集資訊蒐集回國。

林務局還說，除了累積近20年的蝴蝶研究文獻外，徐堉峰教授還特別培育研究生組成團隊分工進行史料查找比對、樣本蒐集與解剖等工作。這套書編寫的團隊即有6人，光是蝶種同種異名的查考，就花了很多人力與時間。以會吃地瓜葉的幻蛺蝶（又名琉球紫蛺蝶）大陸亞種學名iacintha 為例，自西元1773年被命名後，於1837年卻被後來的學者誤拼成jacintha，隨後就一直誤用超過一世紀迄今，直到此書才完成正名，並揭露這段幾乎無人知曉的歷史。

另一項挑戰就是樣本的取得，由於編寫蝶類誌須要蝴蝶交尾器的解剖構造圖，但有些蝶種因921地震造成棲息地破壞後，再也沒人記錄或採集過，找不到可解剖的樣本個體，例如馬拉巴翠蛺蝶，幸好有業餘的蝴蝶研究者，聽說徐老師在編寫臺灣蝶誌，無私把自己多年前辛苦蒐集來的唯一標本捐贈解剖，才解決無圖可用的窘境。

自2018年起，林務局與國立臺灣師範大學徐堉蜂教授合作編撰《臺灣蝶類誌》套書，共有5卷6冊，分別為鳳蝶科、粉蝶科、弄蝶科、灰蝶科及蛺蝶科（解說篇及圖書篇），各科蝴蝶種數分別為39種、41種、69種、126種及154種總計429種。

林務局表示，《臺灣蝶類誌》套書是中英文對照，後續也將比照《臺灣鳥類誌》的模式，於更新及補充最新資料後，將製作成電子書上傳，讓全世界的蝶類研究者都能上網查詢參考。

《臺灣蝶類誌》之第五卷圖版篇。（照片由林務局提供）

準備時間長達15年，歷時5年編纂《臺灣蝶類誌》套書。（照片由林務局提供）