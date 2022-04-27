歐美多國爆發「兒童不知名肝炎」累計約169例　17人須換肝　台灣疾管署發醫界通函示警

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）歐美近期陸續出現原因不明的嚴重急性兒童肝炎，至少有12個國家出現病例，累計通報已約有169例。由於國際間病例持續增加中，我國疾病管制署發出醫界通函提醒，請醫師對兒童不明原因肝炎個案提高警覺，加強診斷通報。

綜合外電報導，依據WHO、歐洲疾病預防控制中心(ECDC)資料顯示，近來歐美多國爆發兒童急性肝炎疫情，截至4月21日，累計169例確定病例，其中英國114例、西班牙13例、以色列12例及美國9例，另丹麥、義大利、荷蘭、愛爾蘭、法國、挪威、比利時及羅馬尼亞等國亦報告類似病例，亞洲國家日本近期亦報告有1例疑似個案。

患者年齡介於1個月到16歲間，大多小於10歲，至少造成1人死亡，另有17名兒童需要肝臟移植。大部分個案無發燒，但「在演變成嚴重急性肝炎前」有腸胃道癥狀，如腹痛、腹瀉和嘔吐，以及肝酶和黃疸指數升高。

報導提到，肝炎通常是感染病毒引發，在這些病例中，除了有檢測出新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)外，至少有74起病例檢測出一種常見病毒「腺病毒」，但腺病毒通常不會在沒有嚴重健康問題的人身上引發嚴重肝炎。

世衛表示，實驗室檢測已排除A、B、C、D和E型肝炎病毒，至於確切的致病原因，目前與各國調查中

我國疾管署也於26日發出醫界通函提醒，為密切監測我國疫情狀況，籲請醫師提高警覺，如有兒童患者出現急性肝炎症狀且實驗室檢驗排除A、B、C、D、E型別肝炎病毒感染時，請至傳染病通報系統加強通報「急性病毒性肝炎未定型」。

疾管署強調，如診治病童出現急性肝炎之症狀及 ALT 上升 2.5 倍以上，排除藥物、中毒性肝炎、自體免疫性肝炎、酒精性肝炎、膽道疾病、心血管疾病，且血清學檢驗標記(IgM anti-HAV、IgM anti-HBc、HBsAg、anti–HCV、IgM anti–HEV)結果均為陰性，請儘速至傳染病通報系統選擇「急性病毒性肝炎未定型」疾病項目進行通報。