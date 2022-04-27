涉侵占北市中正萬華區收視費近1.7億元　台灣聯維有線電視董事長李錫欽遭起訴

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）聯維有線電視董事長李錫欽涉嫌侵占收視費近新台幣1.7億元，北檢去年(2021年)4月發動搜索、約談。李男坦承未將收視費列入公司帳，台北地檢署今天依證券交易法將他起訴。

北檢起訴指出，聯維有線電視股份有限公司董事長李錫欽涉嫌自民國100年至110年間，指示客戶帳務組人員，將派員親赴收視戶收取的收視費現金，逐日彙整後交給財會人員，再存入吳姓特助等人的帳戶。

此外，李男也指示集團門市櫃檯服務人員，將臨櫃收取部分收視費現金，存入吳姓特助等人的帳戶，相關收入均未記入公司帳冊。

北檢清查，李錫欽涉嫌侵占近1.7億元，李男坦承未將收視費列入公司帳，目的是不想讓頻道商了解聯維的真實獲利以利談判。

檢察官偵查後，認為李錫欽涉犯證券交易法侵占、財報不實等罪嫌，今天提起公訴。

另一方面，國家通訊傳播委員會今年2月間討論聯維申請換發系統執照以及提報營運改善計畫討論案，以聯維財務、內控制度出現問題等事由，開罰新台幣400萬元，並要求在今年8月30日前撤換、變更現行董事長與2名監察人名單。

中央社今年2/23引述NCC表示，聯維財務、內控制度出現問題，過去10年收視費用1.68億元未入公司帳，違反有廣法3項義務，開罰新台幣400萬元，更是首次要求業者限期更換董事長與監察人名單。

有線電視系統聯維目前經營地區為台北市中正區、萬華區，國家通訊傳播委員會（NCC）當天討論聯維申請換發系統執照以及提報營運改善計畫討論案。

NCC副主委暨發言人翁柏宗2/23表示，去年檢調約談聯維負責人，NCC今年初發起行政調查，蒐集明確事證，發現聯維董事長李錫欽利用職務上機會，2011年到2020年共10年收視費用未列入公司帳，金額高達1.68億元，影響公司權益，目前聯維已把費用在2021年入公司帳。

翁柏宗表示，聯維主要違反有線廣播電視法3項義務:

第一，違反有廣基金提繳義務。系統每年應該按照當年營業額1%金額，提繳到NCC成立的特種基金，這部分開罰200萬元，聯維也已補繳154.8萬元。

第二，系統經營會計制度應該在費用發生時，就應列入公司帳目，依照有廣法66條第10款規定，這部分開罰150萬元。

第三，李錫欽個人行為涉系統經營者營運不當，違反行政罰法規定，開罰李錫欽50萬元。

翁柏宗表示，同時要求聯維限期改善，在今年8月30日前撤換、變更現行董事長與2位監察人名單，且監察人應具備財務會計或法律背景，這也是NCC首次針對系統要求限期變更董監名單。

不過，有線電視系統多數都是未上市櫃公司，聯維則是公開發行公司。NCC官員表示，未來3年針對聯維每年不定期抽查財務，委員會後續也討論到對系統業者帳務、內控機制做通盤檢討，規劃組成專家小組，延聘專家、財會人員，對財務做抽查。

NCC官員表示，去年5月發給聯維效期1年的臨時執照，將在今年5月16日到期，這次在系統執照換照上仍是續行審議。

根據聯維官網介紹：