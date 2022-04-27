台南遠東香格里拉安心宅食　母親節外帶桌菜即日起接受預定

溫馨母親節，在家也能輕鬆吃到江浙菜經典佳餚，用美食好好寵愛媽媽！台南遠東香格里拉飯店「醉月樓」餐廳，推出三款適用二至十人份外帶桌菜，每套價格3,888元至16,888元，訂餐即贈送該餐廳下次消費八折券乙張，2022年5月6日前接受預訂，敬請於提貨前三日電洽(06)702-8856。

甫獲得台南市政府所舉辦的《台南市米其林占星嘉年華》-「專家推薦獎」與「星級推薦獎」雙項肯定的「醉月樓」餐廳，由精通菜譜、講究工藝，擁有38年豐富經驗的許忠賢主廚掌杓，以滋補養身選料，為母親節設計三套桌菜。分別為小家庭二至三人份的「精選合菜」，包含冷盤(杭州醬捆蹄/滬江柳葉魚/芹花海蜇頭)、和風鮮蔬腐乳排、桂花炒蟹肉、櫻花蝦米糕、肝菌上湯娃娃菜等五道佳餚一甜點，每套3,888元，另可以888元加購養身「湘蓮燉烏骨雞湯」。

此外，適用五至六人「經典桌菜」，嚴選山產海味，集結江浙與台式料理精髓，打造八道佳餚，品嘗得到手工精緻前菜、府城香鬆海鮮羹、鍋巴茄汁海大蝦、大漠風沙無錫骨、杭州西湖醋鮮魚、麻油臘腸雞米飯、上湯鮑絲燴時蔬、蟲花群菇燉雞湯，以及甜點巧手精製蜜甜湯與季節水果，每套9,888元。

而家中人數眾多的消費者，則可選擇「馨愛媽咪」十人份桌菜，菜色升級豪華版，包含澎拜六款前菜、古早味芋香佛跳牆、滬式干燒海虎蝦、芥香軟蟹蒸米糕、爐烤台東放山雞、蟲草花蒸鱸魚、和風鮮蔬腐乳排、瑤柱鮑魚燴時蔬等八道菜色，以及合時蜜甜湯與水果，每套16,888元，再加贈價值1,180元的六吋『幸福感』慕斯蛋糕一顆。