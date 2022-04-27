6至11歲兒童最快5/2打疫苗　可請3天疫苗假　接種後兩週內減少激烈活動

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內新冠肺炎疫情蔓延，針對6至11歲兒童接種COVID-19疫苗之議題，教育部表示，國小各年級家長近日也將收到接種須知和接種同意書，若學童施打疫苗後如有不良反應，可請3天疫苗假。

因應國內疫情升溫，兒童染疫數增加，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組日前同意6至11歲兒童接種COVID-19疫苗，對此，教育部表示，已於昨天將疫情指揮中心提供的接種須知和接種同意書請各縣市教育局轉發給家長，同時發函給高中以下學校，提醒6至11歲學童接種COVID-19疫苗的準備事宜。

根據函文，6到11歲學童接種COVID-19疫苗可採「校園集中接種」及「合約醫療院所接種」模式，充分尊重家長選擇，請學校先調查校園集中接種意願，提供「接種須知及評估暨意願書」給家長，由學校收回並統計人數，自5月2日起可安排校園集中接種及提供指定合約醫療院所名單給未在校接種者。

教育部指出，莫德納疫苗首次於國內提供6歲到11歲兒童接種，基於接種mRNA疫苗後可能出現的反應，以及罕見且多數為輕微的心肌炎或心包膜炎，請學校確實將接種須知提供家長參考，並給予家長至少7天的充分思考時間，評估並決定是否讓子女接種。

在接種疫苗當日，教育部也請學校調整課程內容，安排靜態活動，觀察學生身體狀況，並於疫苗接種兩週內，減少激烈教學活動；學生接種疫苗後，當天起如有不良反應，可申請疫苗假，以3天為原則（含接種當日），不列入出缺席記錄，必要時可延長。