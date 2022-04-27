優雅花瓣椅、酪梨掛飾！路易威登家具展台北奢華登場　五大新品打開手機擴增實境在家也可以看

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)路易威登最新品家具展帶來五件全新設計，展場設計融合台灣元素及法式優雅，自即日起至台北流行音樂中心展至5月1日。

路易威登(Louis Vuitton)自 2012 年起邀請世界各地的著名設計師為 Objets Nomades 系列打造傢具及精品，每款限量版精品突破皮革工藝的界限，此次台北展覽呈現多樣全新Objets Nomades系列作品，展場空間由設計師陳瑞憲與三石建築事務所協同主持人蕭博文操刀，以獨特台灣元素融合經典法式優雅風格。

Objets Nomades系列自2012年問世以來，由知名設計師設計旅行靈感物件，再由路易威登負責打造，此次展出全新系列包含Campana Brothers設計的Merengue坐墊、Raw Edges的Cosmic桌以及Marcel Wanders的Petal花瓣椅。



展覽現場



展覽現場

展覽期間恰為台灣山櫻花綻放的季節，接待區呈現奢華的法國質感，展覽區則充分展現了精彩多元的台灣精神；展區設計以「The Colors of Taiwan」為概念，找尋台灣融合多元文化中的「撞色」，體現Objets Nomades 系列家具游牧旅行的概念及跨地域文化融合的精神；顏色上以台灣特有種「山櫻花」的桃紅為起點，象徵春季繽紛萬物之始，接著帶出各種台灣自然景物、宗教人文及地域文化中豐富的色彩饗宴。

Objets Nomades系列皆向該品牌過去的經典訂製作品致敬，例如在1874年為法國探險家Pierre Savorgnan de Brazza打造的代表性Bed Trunk，參與的設計師包括Campana兄弟、Atelier Oï、Maarten Baas、Barber與Osgerby等、以及新加入的André Fu、Atelier Biagetti與Frank Chou。

展覽採私人預約制，有興趣的讀者也可透過擴增實境在家中欣賞各款 Objets Nomades 設計，只要以 iPhone（安裝 iOS 12 的 6S 或以上型號）、iPad（2017 及 iPad Pro 版本）或安卓手機（7.0 或以上）按官網頁頂的擴增實境鍵開啟功能。

五大新品

Petal Chair 花瓣椅

超優雅Marcel Wanders 打造的花瓣椅結構鋪蓋九個路易威登舒適奢華的乳白色皮革縫製之軟墊，像盛開的花朵。餐椅由鑄鋁製作的底座，設計靈感來自樹木，四支腳營造出春天花園細緻纖柔的感覺。

Merengue 蛋白霜餅坐墊

Campana 兄弟的作品蛋白霜餅 (Merengue)坐墊的靈感來自擠花袋擠出的蛋白霜餅螺旋，坐墊由八折瓣片組成，每瓣皆由路易威登柔軟的皮革搭配羊毛襯裡製成，可搭配 Campana 兄弟另一個 Objets Nomades 系列傢俱 Bulbo 熱帶花卉椅子。

Fernando Campana 表示：「我們同時也希望人們開心去享受，想像他們是愛麗絲夢遊仙境裡的角色，四周圍繞著超現實的甜蜜滋味。」

Aguacate 酪梨掛飾

Campana 兄弟的作品 Aguacate，西班牙文為「酪梨」之意，每件由9個不同尺寸似酪梨形狀， 16 個亮面的黃銅扣環固定在一起，限量30 件。

Cosmic Table 宇宙圓桌

Raw Edges創作的宇宙圓桌 (Cosmic Table)採用先進的碳纖維結構，最初只採用三片彼此互扣的紙板，包裹路易威登皮革，可搭配 Raw Edges 設計的 Dolls 椅子。

Signature 座椅

周宸宸的Signature 扶手椅及沙發優雅而流暢的拱形設計之靈感源自中國雲南的梯田，以及亞利桑那州的羚羊峽谷。三公尺長的沙發可舒適地容納四個人，並有多種顏色組合供選擇。

室內款上面披覆路易威登奢華的皮革，及知名義大利品牌 Paola Lenti 的亮眼立體「圓點」布料；戶外款為首件專為戶外使用設計的 Object Nomade 作品，採用路易威登傳奇防水帆布和 Paola Lenti 的「Brio」。

展場照片

(圖片皆由 Louis Vuitton提供)