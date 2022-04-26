俄國提及核戰風險 美國供應重型武器助烏求勝

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）俄烏戰爭持續拉鋸，美國今（26）日承諾提供烏克蘭獲得勝利所需的重型武器，莫斯科則指責北約透過烏克蘭參與一場代理戰爭，造成嚴重的核戰風險。

《路透社》報導，隨著俄國軍隊在烏克蘭首都基輔受挫，轉向烏東地區推進，俄方言論也隨著戰事明顯升級。俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在國家電視台被問及第三次世界大戰的可能危險，以及當前局勢是否可與1962年的古巴危機媲美，他直言「現在的風險是相當大的」，顯示俄方似有動用核武之可能。

拉夫羅夫表示，「這個危險嚴重且真實，你不能低估它，」他指出，向烏克蘭運送西方武器，意味北約實質上是與俄羅斯開戰，並輸送武器來武裝代理人，而這些武器會成為俄軍在特別行動範圍內行動的合法目標。

美方如今則將重點從幫助基輔自我防衛，轉向烏克蘭的勝利，報導指出，這樣的轉變將對俄國未來威脅鄰近國家的能力造成衝擊。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於24日與國務卿布林肯（Antony Blinken）一同出訪基輔，他當時就表示，希望看到俄國被削弱到不能做出入侵烏克蘭此等行徑的程度。

美國今（26）日在德國美軍蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）舉行與烏克蘭相關的防衛會談，會議聚焦提供烏國包含榴彈砲在內的重型武器以及無人機及彈藥等，協助該國抵擋俄軍在烏東地區所發動的、可能影響戰局的攻勢，預計將有超過40國與會。

美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）前往會議時向記者表示，烏克蘭未來數週「相當關鍵」，需要持續的支持，以便在戰場上取得勝利，而這就是本次會議的真正目的。